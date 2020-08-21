【醫藥股】四環醫藥發表治療急性缺血性腦卒藥品臨床研究成果 股價急升15%

▲ 四環醫藥（00460）發表治療急性缺血性腦卒藥品臨床研究成果，股價急升15%。

四環醫藥 （00460） 公布，集團完成Cinepazide Maleate注射液（克林澳）治療急性缺血性腦卒中的臨床研究主要成果，日前發表於英國BMC期刊集團旗下的神經科專刊雜誌BMC Neurology。公司股價暫升逾15%，最新報1.01元。

集團指，研究成果成功發表，使藥品成為截至目前國內腦卒中領域內，繼第一個成功完成上市後大型隨機對照試驗（RCT）確證性研究之後，又領先在國際SCI期刊發表其有效改善腦卒中患者的致殘率，未來有望進入內地醫保範圍。另外，近日聯營公司北京鋭業引入2位投資者，加速產能擴張。

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急性腦卒中是一種發病率高、致殘率高、病死率高及併發症多的疾病，由於發病率增加及患者趨年輕化，因此內地市場需求龐大。《2018中國衞生健康統計提要》數據顯示，2017年腦血管病佔內地居民疾病死亡比例中，農村人口佔23.18%、城市人口佔20.52%，意味着每5位死亡者中就至少有1人死於腦卒中。另據弗若斯特沙利文數據顯示，2018年內地腦卒中患病人數已達1,600萬人以上。

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記者：馮正男