【樓市貼市】疫市下減價盤處處有 5招成功換樓秘技（iMoney專題）

換樓客在睇盤前，要先做足準備功夫，最重要計算好自己的財政能力，包括有能力購入甚麼銀碼的單位，就可「進入直路」找尋心頭好，如何趁「疫市」成功換樓？據《iMoney》報道，大家可以留意以下有數個招數：

1. 找尋目標單位

過去數周樓價逾1,000萬元、間隔3房以上的單位，業主議價空間相對較大。準買家如有心水地區，可找尋區內出現過低價成交的屋苑入手，因為一個屋苑如出現一宗低價成交，必定會拖低其餘放盤業主的叫價，跟業主議價時，或可有更大減幅。

2. 找願意開門睇樓

隨着疫情持續，不少業主為免陌生人士前往單位睇樓，都寧願先封盤不賣，或不開放給買家睇樓。這情況下，現階段仍願意開放單位給準買家睇樓的業主，其沽貨意欲應該較大，希望先走貨為上，準買家或可向其「鋤價」更多。

3. 先查探單位情況

找到目標屋苑或單位後，買家在睇樓前可先在網上搜集不同資訊，先是單位是否「事故單位」，或鄰近有否「事故單位」，都會大大影響單位估價，事前可透過各大型銀行的估價系統搜尋，如單位未能估價，就要加倍小心，為免購入單位後沒有銀行願意承造按揭。

同時也要知道單位的銀行估價為多少，如業主叫價較估價低，可以確保單位能「估足價」外，也代表可以「低水價」購入單位。準買家也可透過地產代理的網上數據找尋業主的買入價，如業主於早年已購入單位，單位已大大升值，相信也願意減價獲利離場。

4. 了解業主背景

業主賣樓心態不同，只要識得「捉路」，鋤價一樣事半功倍。過去兩個月，市場出現不少業主趕移民而減價賣樓的個案，如遇上此類單位，準買家不妨嘗試還價。此外，經濟前景不明朗，部分持單位作收租用途的業主先行「減磅」離場，他們的出貨意欲也較強。此外也可留意較年輕的新盤，不少業主購入單位3年，要沽出物業不需繳付額外印花稅（SSD），較易接受議價。

5. 帶同本票訂金表誠意

準買家遇上心儀單位後，可預早準備訂金或本票，如確認單位值得買入，可即場跟業主展示，以表誠意，讓業主知道自己是有心承接單位，而非「運桔」，跟業主議價時，就更得心應手；更有可能獲業主減價更多。

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撰文：陳詠妍

編輯：謝克迪