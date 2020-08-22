  • 31°C
香港時間 : 2020822日 (六) 14:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【樓市貼市】疫市下減價盤處處有 5招成功換樓秘技（iMoney專題）

即市財經 13:19 2020/08/22

分享：

換樓客在睇盤前，要先做足準備功夫，最重要計算好自己的財政能力，包括有能力購入甚麼銀碼的單位，就可「進入直路」找尋心頭好，如何趁「疫市」成功換樓？據《iMoney》報道，大家可以留意以下有數個招數：

1. 找尋目標單位

過去數周樓價逾1,000萬元、間隔3房以上的單位，業主議價空間相對較大。準買家如有心水地區，可找尋區內出現過低價成交的屋苑入手，因為一個屋苑如出現一宗低價成交，必定會拖低其餘放盤業主的叫價，跟業主議價時，或可有更大減幅。

2. 找願意開門睇樓

隨着疫情持續，不少業主為免陌生人士前往單位睇樓，都寧願先封盤不賣，或不開放給買家睇樓。這情況下，現階段仍願意開放單位給準買家睇樓的業主，其沽貨意欲應該較大，希望先走貨為上，準買家或可向其「鋤價」更多。

3. 先查探單位情況

找到目標屋苑或單位後，買家在睇樓前可先在網上搜集不同資訊，先是單位是否「事故單位」，或鄰近有否「事故單位」，都會大大影響單位估價，事前可透過各大型銀行的估價系統搜尋，如單位未能估價，就要加倍小心，為免購入單位後沒有銀行願意承造按揭。

同時也要知道單位的銀行估價為多少，如業主叫價較估價低，可以確保單位能「估足價」外，也代表可以「低水價」購入單位。準買家也可透過地產代理的網上數據找尋業主的買入價，如業主於早年已購入單位，單位已大大升值，相信也願意減價獲利離場。

4. 了解業主背景

業主賣樓心態不同，只要識得「捉路」，鋤價一樣事半功倍。過去兩個月，市場出現不少業主趕移民而減價賣樓的個案，如遇上此類單位，準買家不妨嘗試還價。此外，經濟前景不明朗，部分持單位作收租用途的業主先行「減磅」離場，他們的出貨意欲也較強。此外也可留意較年輕的新盤，不少業主購入單位3年，要沽出物業不需繳付額外印花稅（SSD），較易接受議價。

5. 帶同本票訂金表誠意

準買家遇上心儀單位後，可預早準備訂金或本票，如確認單位值得買入，可即場跟業主展示，以表誠意，讓業主知道自己是有心承接單位，而非「運桔」，跟業主議價時，就更得心應手；更有可能獲業主減價更多。

【樓市減辣】金管局非住宅物業按揭減辣　新世界九置跌3%、美聯工商鋪狂升7成

下調本地經濟增長預測　未來數月樓市有更多下行風險

 

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

 

撰文：陳詠妍

編輯：謝克迪

樓價 經濟 放盤

上一篇文章

海航集團傳洽售英邁 估值70億美元

下一篇文章

【美股焦點】蘋果拆股前再創新高 美投行：iPhone 12迎十年一次超級周期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團
【新巴城巴】新巴城巴0.77倍市帳率　轉售予Templewater Bravo國際財團
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍（第二版）
【美團業績】美團點評上季經調整溢利27億　大勝預期逾60倍（第二版）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【新股IPO】農夫山泉傳8月24日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【新股IPO】農夫山泉傳8月24日招股 集資78億元9月上市（第三版）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）
【恒指夜期】美股倒升　恒指夜期收市跟彈70點（不斷更新）