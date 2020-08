被特朗普笑疫情爆發 新西蘭：美國日增4萬確診

美國疫情持續之際,美國總統特朗普卻較關注新西蘭疫情,多次指新西蘭疫情嚴重。新西蘭總理阿德恩反擊指,在新西蘭單日新增11宗新冠肺炎確診個案之際,但美國則面對日增逾4萬宗的情況。

特朗普周三在白宮疫情發布會上指,新西蘭疫情出現「大爆發」(big outbreak)。

阿德恩(Jacinda Ardern)周五在新聞發布會上回應指,新西蘭為全球錄得較少確診個案的國家,而死亡率亦是較低。

阿德恩指:

「僅舉一個例子,美國每百萬人中,就有16,563人確診。我們是每百萬人中,有269人確診。」

(To give you just one example, the United States has 16,563 cases per million cases. We are 269 cases per million people.)

不過,阿德恩強調,不應只著眼國家錄得多少宗確診個案,也應著眼國家的抗疫方式。阿德恩又指,自己個人對於新西蘭人民在抗疫上感到非常驕傲。

