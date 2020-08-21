被特朗普笑疫情爆發 新西蘭：美國日增4萬確診

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【俄羅斯疫苗】俄羅斯安排4萬人測試 料9月全面生產
美國疫情持續之際，美國總統特朗普卻較關注新西蘭疫情，多次指新西蘭疫情嚴重。新西蘭總理阿德恩反擊指，在新西蘭單日新增11宗新冠肺炎確診個案之際，但美國則面對日增逾4萬宗的情況。
特朗普周三在白宮疫情發布會上指，新西蘭疫情出現「大爆發」（big outbreak）。
阿德恩（Jacinda Ardern）周五在新聞發布會上回應指，新西蘭為全球錄得較少確診個案的國家，而死亡率亦是較低。
阿德恩指：
「僅舉一個例子，美國每百萬人中，就有16,563人確診。我們是每百萬人中，有269人確診。」
（To give you just one example, the United States has 16,563 cases per million cases. We are 269 cases per million people.）
不過，阿德恩強調，不應只著眼國家錄得多少宗確診個案，也應著眼國家的抗疫方式。阿德恩又指，自己個人對於新西蘭人民在抗疫上感到非常驕傲。
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責任編輯：林嘉莉