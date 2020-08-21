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被特朗普笑疫情爆發 新西蘭：美國日增4萬確診

環球社會熱點 13:24 2020/08/21

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美國疫情持續之際，美國總統特朗普卻較關注新西蘭疫情，多次指新西蘭疫情嚴重。新西蘭總理阿德恩反擊指，在新西蘭單日新增11宗新冠肺炎確診個案之際，但美國則面對日增逾4萬宗的情況。

特朗普周三在白宮疫情發布會上指，新西蘭疫情出現「大爆發」（big outbreak）。

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阿德恩（Jacinda Ardern）周五在新聞發布會上回應指，新西蘭為全球錄得較少確診個案的國家，而死亡率亦是較低。

阿德恩指：

「僅舉一個例子，美國每百萬人中，就有16,563人確診。我們是每百萬人中，有269人確診。」

（To give you just one example, the United States has 16,563 cases per million cases. We are 269 cases per million people.）

不過，阿德恩強調，不應只著眼國家錄得多少宗確診個案，也應著眼國家的抗疫方式。阿德恩又指，自己個人對於新西蘭人民在抗疫上感到非常驕傲。

特朗普轉移視線 再指新西蘭疫情「大爆發」

美國食藥局高層威脅辭職 憂未證疫苗安全就審批

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責任編輯：林嘉莉

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