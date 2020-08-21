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【香港經濟】破產宗數回落　7月破產呈請按月跌18%

即市財經 13:26 2020/08/21

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7月提交破產呈請書錄722宗，按月跌18.5%或164宗。

破產管理署公布，7月提交破產呈請書錄722宗，按月跌18.5%或164宗，連跌兩個月，按年則減少6宗。如以今年高位、5月份的2079宗計，7月份宗數已回落65.2%。

今年首7個月，合共有5219宗破產呈請，按年增加13.8%。發出接管或破產令466宗，較上月減少逾26%，按年減少38%。

7月強制清盤呈請書有53宗，按月及按年分別升10.4%及60.6%。7月發出的清盤令數目達29宗，按月增加38%，按年增加2宗。今年首7個月，提交強制清盤合共錄247宗，按年升5.1%。

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編輯：吳敏芳

經濟 香港 破產管理署

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