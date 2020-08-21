▲ 【美國大選】共和黨逾70前國安官員 倒戈撐拜登

美國共和黨逾70名前任國安部門官員倒戈，表態支持民主黨總統候選人拜登參選，包括中央情報局前局長和聯邦調查局前局長。他們批評，現任總統特朗普腐敗，不適合做總統，並列出特朗普「十宗罪」。

73名共和黨人周四（20日）發公開信表示，對特朗普（Donald Trump）領導國家感到「深切憂慮」，指他過去的行動和言論，表明其缺乏領導美國的品格和能力，行為腐敗反映他不適合做總統。

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信中列出了特朗普不適合做總統的10個原因，如「與獨裁者結盟」、「貶低軍官、情報機構和外交官」、「破壞法治」、「攻擊和侮辱移民」、「損害美國安全」等。

他們認為，特朗普辜負了國家，指出：

「我們像所有美國人一樣，希望特朗普能明智地執政，但他讓數以百萬計的選民失望……相反，我們相信拜登（Joe Biden）擁有領導美國的性格、經驗和性格。」

73名前國安官員組成名為「支持拜登的共和黨前國家安全官員」的小組，成員包括前中央情報局局長海登（Michael Hayden）、唯一擔任過中情局及聯邦調查局主管的韋伯斯特（William Webster）。

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責任編輯：鄧燕君