【基建股】中國建築半年多賺1.3% 中期息增逾6%至17仙

▲ 中國建築國際上半年營業額按年升1.7%至280億元。

中國建築國際 （03311） 上半年多賺1.3%至29億元，派中期息17仙，按年增6.3%。期內，營業額按年升1.7%至280億元，毛利率增3.5個百分點至18.1%。中國建築現升5.5%，報5.61元。

期內，建築工程合約收入至121.8億元，按年跌2%，基建投資項目收入至138.3億元，按年升7.4%。中國建築表示，受疫情影響，香港經濟持續萎靡，但香港分部依賴強勁的訂單量，其營業額連續兩個期間錄得新高，達102.91億元，按年增4.6%，業績則輕微下跌1.8%至6.99億元。惟澳門分部錄得營業額錄得按年下跌26.7%至26.55億元。中國內地營業額輕微增加4.1%至140.29億元，主要來自基建投資分部。

截至今年6月底止，集團累計新簽合約額約為502.2億元，在手總合約額約為4,283.9億元，其中未完合約額 約為2,475.9億元。

中國建築國際表示，進入第二季度，隨著疫情 逐步好轉，各項經營指標環比均有較大回升，各項進度逐漸回到全年目標計劃的正軌。

集團又指，面對疫情挑戰和複雜的經濟形勢，集團繼續堅持規模增長與槓桿水平相平衡的策略，積極應對疫情影響，在保障防疫安全的情況下加快業務進度，保持適當增速， 同時繼續優化經營結構，著力在中國內地拓展依法合規、周轉較快、收益率較高的投資項目。

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編輯：袁諾曦