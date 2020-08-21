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【業績】龍光集團中期純利按年增2成 增派中期息至43仙

即市財經 13:01 2020/08/21

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龍光集團中期純利按年增2成，同時增派中期息至每股43仙。

龍光集團 （03380） 中期純利61.58億元人民幣（下同），按年增加兩成；同時擬分派中期息每股43仙，按年增派約13%。

業績公布前夕，龍光集團中午收報14.28元，升約0.8%或0.12元，半日成交2,530萬元。

期內，龍光集團經營收入按年升15%至310.35億元；毛利約109.34億元，毛利率35.2%。母公司擁有人應佔淨利潤61.57億元，核心溢利約53.34億元，按年升18.3%。

截至6月底止，集團權益合同銷售額較去年同期升12.1%至463.5億元，權益銷售額增長跑贏行業，完成今年銷售目標的42%，權益合約銷售面積約為304萬平方米。期內，集團現金及銀行結餘約419億元，淨負債比率約68.3%，較去年底升0.9個百分點。

集團主席紀海鵬指，城市更新一直是集團高價值優勢土地儲備的主要來源，目前城市更新業務遍及11個城市，貨值逾4,500億元，其中94%在大灣區，形容貨值大且價值高。他續指，集團可自主改造的區域內擁有城市更新項目可銷售價值約2,903億元，項目質量高，孵化週期短，未來盈利可見性清晰。

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編輯：趙穎妍

香港股票 民企內房股 營收 純利 龍光集團（03380） 業績公布 大灣區 龍光
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