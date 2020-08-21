【美國大選】Kanye West遲咗交表 失威斯康星州選舉資格

▲ 【美國大選】Kanye West遲左交表 失威斯康星州選舉資格

已宣布參選美國總統的潮流界名人、美國饒舌砍手Kanye West，被威斯康星州選舉部門官員裁定，喪失今年總統大選當地的選舉資格，因為他的律師向當局遞交參選表格的時間，較死綫遲了1至2分鐘。

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威斯康星州總統選舉的參選表格，8月5日下午5時正停止接受申請，但Kanye West的律師，在死綫後1至2分鐘才交表。

州選舉部門官員，就是否接納Kanye West的申請展開聆訊，商討2.5小時後，決定「揸正嚟做」，嚴守規定，以5比1否決他的參選資格，11月大選，他的名字將不會出現在選票上。

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官員強調，遲到就是遲到（When you’re late, you're late），指既然過往曾有報名人因少了一個簽名遭否決資格，如今自然要在時間上抓緊規定。

Kanye West作為娛樂界人物，參選是玩票性質居多，相信他志在參與，能否勝出大選於他是浮雲。不過，威斯康星州情況特殊，Kanye West被踢出局，或對選情構成影響。

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威斯康星州是搖擺州，共和民主兩黨支持度相近，有政府分析員認為，Kanye West作為超級名人，又是非裔，在非裔社群有一定號召力，或能吸引非裔選民，本來有機會鎅走民主黨候選人拜登（Joe Biden）的部分非裔票源，變相有利特朗普（Donald Trump）。

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責任編輯：林建忠

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