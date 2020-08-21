雅居樂升逾3%半年核心利潤升36%　中期息減17%至50仙

▲ 雅居樂指出﹐第一季預售額按年跌近40%，但第二季按年反彈19%，有信心完成全年銷售目標1,200億元。

雅居樂 （03383） 上半年純利升1%至51.27億元（人民幣‧下同），每股盈利1.321元，派中期息50仙，按年減16.7%。期內，不包括投資物業公允值收益、滙兌損益淨額、衍生金融工具公允值收益等核心淨利潤升35.6%至65.18億元。

雅居樂上半年營業額為 335.27億元，按年升 23.7%；物業發展的確認銷售收入為293.1億元，按年升18.7%。物業發展收入與多元化業務收入的佔比分別為87.4%及12.6%，當中後者佔比按年升3.6個百分點。物業管理及環保業務收入分別較去年同期上升 111.1%及 68%。

上半年集團連同其合營公司及聯營公司以及集團所管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目之累積預售金額為551億元，按年跌5.3%，全年預售目標完成率為 46%。對應建築面積為 404.9 萬平方米，預售均價則為每平方米13,608元重，符合集團預期。期內，整體毛利率為 34.4%，較去年同期上升4.1個百分點。

集團指出﹐第一季預售額按年跌近40%，但第二季按年反彈19%，有信心完成全年銷售目標1,200億元。

截至6月底止，集團的現金及銀行存款總額為464.07億元。

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編輯：吳敏芳