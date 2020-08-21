【物管股】弘陽服務績後插近8% 料下半年管理面積按年增 50%

▲ 弘陽服務：(從左至右) 財務總監賈傑；執行董事兼執行總裁楊光； 副總裁成健。

弘陽服務 （01971） 執行董事兼執行總裁楊光於網上業績會表示，預計下半年公司管建築面積按年增長50%，與上半年持平。主要透過兩大渠道加大規模增長，分別為收購和第三方的拓展，地區佈局主要集中在長三角、江蘇，以及向西南地區滲透。弘陽服務現跌7.66%，最新報價7.11元，成交5367萬元。

财務總監賈傑表示，弘陽管理來自第三方物業的面積超過總面積的三分之一，而公司上市集資主要目的是透過併購擴大規模，目前公司已經預留約1.5億港元用於未來併購及策略性投資。他補充，公司已有1至4個優質標的，希望在未來持續落地。

弘陽服務上半年純利按年增加2.6%至2270萬元（人民幣，下同），收入按年增60.4%至3.2億元，毛利按年升67.6%，毛利率為26.3%。集團宣布不派息。

主營業務方面，物業管理服務收入增加52.9%至2.3億元，佔總收入69.9%；非業主增值服務收入增加50.1%至6900萬元，佔總收入21.3%；社區增值服務收入增加261.3%至2840萬元，佔總收入8.8%。

公司在管項目數量為112個，簽約建築面積約為3100萬平方米，其中在管建築面積約為1870萬平方米， 按年增長約46.5%。在管建築面積中商業在管面積為約350萬平方米，按年增長約73.4%。

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編輯：陳華