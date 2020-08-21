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【業績】SOHO中國半年少賺近64%　不派中期息

即市財經 13:01 2020/08/21

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【業績】SOHO中國半年少賺近64%　不派中期息

SOHO中國 （00410） 公布中期業績，，截至6月底止股東應佔溢利2.04億元人民幣，按年下跌63.9%。每股盈利0.04元，不派中期息。SOHO中國績前半日升1.2%，中午收報2.6元，績後升幅收窄，最新報2.57元，無升跌。

SOHO中國表示，若剔除投資物業的稅後評估增值影響，淨利潤按年增長約39%。期內， 營業收入14.53億元人民幣，按年升63%主要由於確認了車位銷售的收入 ；實現租金收入約7.82億元人民幣，按年跌約12%。

受新冠肺炎疫情影響，截至6月30日，集團投資物業平均出租率約為78%，相對2019年底止約為90%。

期間，投資物業評估增值為零，主要是由於期間無在建項目。2019年同期投資物業的評估增值約為5.53億元人民幣，主要為古北SOHO和麗澤SOHO兩個在建項目的進度貢獻。

SOHO中國終止私有化事項　股價挫逾6%

【業績】新奧曾挫近8%　半年核心利潤升13.8%不派息

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 業績公布 SOHO中國（00410）

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【業績】龍光集團中期純利按年增2成 增派中期息至43仙

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