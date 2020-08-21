【物管股】佳兆業美好：料寧波朗通今年可貢獻500至700萬人幣

▲ 佳兆業美好全年收購指引為增加1000萬至1500萬平方米。

佳兆業美好 （02168） 上半年收購寧波朗通物業服務60%的股權，並以非住宅為項目為主。佳兆業美好計劃財務部總經理易學忠，寧波朗通在區域落位及公司發展透向匹配，毛利率與行業一致，料於7月併表，且可有500至700萬元（人民幣，下同）的貢獻。

佳兆業美好全年收購指引為增加1000萬至1500萬平方米，管理層表示，疫情令公司併購工作有所延緩，但現已提速，希望下半年會有一至兩個併購出現，續以非住宅為主，維持全年的收購指引。

易學忠又指，非住宅項目的毛利率區間較大，介乎15%至40%，高端寫字樓的毛利率一般較高。公司對該方面的指引是在20%至25%的區間，以符合對整體業績的結構。

毛利率有下行風險但可接受

上半年物業管理的毛利率下降3個百分點至31.3%，主因收購項目均採取包幹制為主。管理層表示，公司一向酬金制，故毛利率較同業高，但行業主體均以包幹制為主，預期整體毛利率未來會持續波動，並有下行風險，但可以接受。

上半年社區增值服務毛利率按年增6.2個百分點至49.8%，管理層預期可以維持上半年的增長水平。

管理費方面，管理層稱，物業管理費有一定的遊戲規則，通常入住10年以主的社區才會上調管理費，公司旗下部份物業均有提價，但不是普遍的情況，未來可擁有更多優質的項目令管理費提升。

佳兆業美好上半年多賺34.5%至1.2億元，經調整溢利升48.8%至1.4億元，不派息。期內，收益增32.7%至7.4億元。

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編輯：袁諾曦