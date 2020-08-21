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【網絡攻擊】黑客攻南韓SK海力士伺服器　竊取資料勒索贖金

科技 13:00 2020/08/21

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外媒報道指，SK海力士遭黑客集團攻擊，其伺服器遭植入勒索軟件，並取得了SK海力士不少檔案。

近日黑客攻擊事件頻繁，網絡安全風險問題漸受關注。近日傳出南韓半導體製造商SK海力士（SK Hynix），成為黑客新目標。外媒報道指，SK海力士遭黑客集團攻擊，其伺服器遭植入勒索軟件，並取得了SK海力士不少檔案。

>>>美App洩用戶資料予中國科技公司　一度遭Google下架

>>>【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險

科技網站itnews報道提到，日前曾攻擊物流廠商 Henning Harder、晶片製造商Maxilinear及日本攝影器材商Canon的黑客組織Maze，轉移目標攻擊SK海力士。SK海力士為蘋果公司與華為的關鍵供應商，因此引來外界關注是次黑客事件。

據報道指，Maze透過入侵SK海力士伺服器，植入勒索軟件，取得估計約達11TB的機密文件。該組織更公開其中5%約600MB的文件，包括許多文字檔與電子郵件。另有外電報道提到，Maze會把文件加密並勒索。若無法獲得贖金，就會完全公開文件。itnews指，新加坡 SK 海力士常務董事也收到相關文件，相信是Maze盼能藉此證明自己的能力。

惟itnews表示，截至目前SK海力士沒有作出任何回應，也未能清楚了解黑客組織勒索SK海力士的金額。

>>>【網絡攻擊】Canon遭黑客勒索　至少10TB用戶數據被盜

責任編輯：曾曉汶

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