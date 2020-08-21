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【人民幣走勢】人幣強闖6.9關 豈止向美方釋善意?（訂戶專享）

即市財經 13:06 2020/08/21

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市場消化中美貿易會談推遲的消息，中港股市今早同步顯著反彈，惟相對股市即市反彈，人民幣加快轉強，一度觸及6.9關的走勢更讓市場觸目。

人民幣今早「主動」轉強，人行人民幣兌美元中間價高開167點，為6個月來最大升幅，以近6.91高位開市。在岸人民幣早段一度觸及6.9高位，見7個月高位，升逾0.2%。

有分析認為，人幣主動升值，反映在中美貿易會談日期待定情況下，中方向美元伸出橄欖枝，以人幣升值加強美國貨相對競爭力。本欄且不作政治分析，單看市場及經濟基本因素，人民幣兌美元已有不少上升空間。

相關文章：【中美貿談】中美重啟會議「羅生門」　商務部：數日內視像會議、美國否認（第三版）

人幣兌美元升值 兌全球貨幣貶值

在評論人民幣強勢前，先要弄清人民幣升值只是在美元貶值前提下的相對表現。相對今年3月高位，美滙指數已累跌約10%，主要反映美元兌歐元及英鎊等主要貨幣急瀉；相對之下，期間人民幣兌每美元只累升約3%。

再看人民幣兌一藍子貿易貨幣計的CFETS指數，相對今年3月高位，5個月間下跌逾3%，反映在美元弱勢下，人民幣兌全球貨幣實際略為貶值。

人民幣兌全球貨幣相對弱勢，與中國經濟最早走出疫情困擾逐步復甦並不相稱。按國際貨幣基金會（IMF）最新全球經濟預測，中國今年料仍有1%GDP增長，為全球主要經濟體中唯一正增長國家，而全球經濟則預期-4.9%。撇除中美角力的不明朗因素，單除經濟基調看，人幣仍有再升空間。

中國股債同吸資 港股同獲支持

另外資流入中國資本市場，亦有望繼續支撐人民幣向好。相對美國聯儲局為首全球央行大幅減息、放水，人行傾向以針對性為市場注入流動性應對疫情，減息、降準行動相對克制。中國10年國債息現仍企於約3厘水平，相對同年期美債息近日急彈後仍不足0.7厘，德、日國債更呈負息，人民幣債息無異是尋求息率回報的更佳選擇。

中央國債登記統計數據顯示，境外機構托管債券於7月大增近1,500億元（人民幣，下同），按年大增近4成，債券持倉額增至逾2.34萬億元，為連續20個月增加。

A股同見吸資，經3月疫情高峰時外資流走資逾600億元後，4月至7月滬深股通北向交易持續錄得淨流入，其中4月及6月淨吸資額均逾500億元。

撰文：劉德斌

 

 

欄名 : 交易講場

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