中生製藥謝炳辭任CEO　新CEO李一曾任摩通中國主席、足球員

▲ 中生製藥主要股東謝炳（左）辭任CEO，圖右為其堂弟、執行董事謝炘。

藍籌股中生製藥 （01177） 公布，主要股東謝炳辭任首席執行長，轉任董事會資深副主席。謝炳現年68歲，為中生製藥創始主席。中生製藥公布，會由摩根大通中國區前主席兼首席執行官李一接任。

李一現年59歲，2014年10月出任摩根大通中國區主席兼首席執行官，負責管理該集團在中國的全面業務。2019年9月，任命為摩根大通證券（中國）董事長，為中國首家新設外資控股合資證券公司。

李一在加入摩通前，在瑞銀、招商局國際工作。

李一在1976年至80年曾為職業足球運動員，其後畢業於賓夕法尼亞大學，獲得沃頓商學院授予MBA學位，並持有中國政法大學法律學士學位以及北京體育大學學士學位。

李一任期初步為3年，每年現金酬金350萬美元（約2730萬港元），另獲實物支付的獎勵每年價值350萬美元，而且獲簽約入職獎金200萬美元（1560萬港元）

謝炳近年安排子女加入

謝炳近年部署接捧，據最新年報，現年24歲兒子謝承潤、27歲女兒謝其潤已加入董事。

謝炳直接持股2.1億股，連同受控公司持股11.7億股，股權約11%，

兒子謝承潤持股21.45%、女兒謝其潤持股12.07%。二人母親鄭翔玲持股4.62%。

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記者：麥德銘