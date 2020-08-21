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【疫市營商】Hyatt迎合數碼轉型　協助企業安排視像會議

商業 12:45 2020/08/21

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凱悅酒店集團（Hyatt）亞太區拓展及營運總裁何國祥認為，即使今年疫情反覆，仍無阻集團在各地的業務和拓展計劃。（黃建輝攝）

新冠肺炎疫情下，酒店業大受打擊，不少酒店都設法自救，透過不同形式吸客。凱悅酒店集團（Hyatt）亞太區拓展及營運總裁何國祥指，酒店除了要堅守員工和環境的衛生清潔外，亦要多聆聽員工意見，方能上下一心捱過難關；同時，酒店亦要迎合數碼轉型，除了於線上推出不同的優惠外，亦可為企業提供線上會議支援等服務。

何國祥認為，疫情無疑為行業加來衝擊，令各行業上了寶貴一課。而今年抗疫的經驗，有助集團在未來的業務和策略上更創新。

訂房需求不一　長租及家庭客漸增

何國祥坦言，酒店業在疫情期間可算是大受影響。以澳門酒店業為例，普遍入住率由以往超過90%跌至僅錄得個位數字。同時他透露，由於不同地區都有出入境限制，即使香港與澳門相近，但前往澳門後仍要隔離14日，令他未能前往澳門處理業務。

可是，部分國家或地區的酒店仍有需求。何舉例，中國內地包括上海及北京等地，已容許國內旅遊，而本地客佔中國酒店業業務的85%至90%。他預期，酒店業在疫情期間只要處理得宜，仍可吸引客戶安心入住，或享受酒店的不同服務。除了餐飲客外，集團亦推出不同的住宿優惠。何國祥指出，不少家庭客都在暑假期間入住酒店，而商業客亦陸續回升。

同時，由於不少企業都需要以視像會議與各地的客戶或員工聯絡，集團亦針對性提供相關支援服務。「企業客戶可安排出席視像會議的員工及客戶入住集團旗下的酒店，讓他們在酒店房間內進行會議，期間亦可享用酒店提供的餐飲。」他另指，如有視像會議的參與者傾向於家中進行會議，酒店亦可提供上門的餐飲服務。

【酒店自救】凱悅酒店推快閃優惠　低至半價預購住宿餐飲

何國祥認為，即使今年疫情反覆，仍無阻集團在各地的業務和拓展計劃。他指出，集團今年仍會於上海、北京、南京、成都、韓國濟州及日本金澤等地有新酒店開業，而揭幕禮亦改以線上直播形式進行。他總結指，酒店業面對今次難關，需要不斷創新並開放思想，透過不同策略推動業務。

記者：楊匡然

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