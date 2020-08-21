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【美國大選】拜登：能讓美國走出特朗普所帶來黑暗

環球政治 12:50 2020/08/21

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【美國大選】斥特朗普帶黑暗 拜登：我能帶來光明

美國大選將於11月舉行，前副總統拜登正式接受民主黨提名為總統參選人。拜登指，總統特朗普令美國被黑暗籠罩許久。拜登表示，自己若當選為美國總統，能為美國帶來希望與光明。

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77歲的拜登在特拉華州發表接受提名演說，形容特朗普令美國有「太多憤怒、太多恐懼、太多分裂」（too much anger, too much fear, too much division）。

拜登又斥特朗普作為總統，卻不負責任、拒絕領導美國、只指責別人，又煽動仇恨和分裂。

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另外，拜登指：

「在此處，我現在承諾，如果你們將總統一職交給我，我會帶領我們走向最好，而不是最壞。」

（Here and now, I give you my word, if you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.）

【美國大選】特朗普拒認輸？白宮：要選後才決定

遭奧巴馬妻子批「錯誤總統」 特朗普：我選上因你老公差

拜登又指：

「我將成為光明的盟友，而非黑暗。」

（I'll be an ally of the light, not the darkness.）

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責任編輯：林嘉莉

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