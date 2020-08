【美國大選】拜登：能讓美國走出特朗普所帶來黑暗

▲ 【美國大選】斥特朗普帶黑暗 拜登:我能帶來光明

美國大選將於11月舉行,前副總統拜登正式接受民主黨提名為總統參選人。拜登指,總統特朗普令美國被黑暗籠罩許久。拜登表示,自己若當選為美國總統,能為美國帶來希望與光明。

77歲的拜登在特拉華州發表接受提名演說,形容特朗普令美國有「太多憤怒、太多恐懼、太多分裂」(too much anger, too much fear, too much division)。

拜登又斥特朗普作為總統,卻不負責任、拒絕領導美國、只指責別人,又煽動仇恨和分裂。

另外,拜登指:

「在此處,我現在承諾,如果你們將總統一職交給我,我會帶領我們走向最好,而不是最壞。」

(Here and now, I give you my word, if you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.)

拜登又指:

「我將成為光明的盟友,而非黑暗。」

(I'll be an ally of the light, not the darkness.)

