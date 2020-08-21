【美國大選】拜登：能讓美國走出特朗普所帶來黑暗

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美國大選將於11月舉行，前副總統拜登正式接受民主黨提名為總統參選人。拜登指，總統特朗普令美國被黑暗籠罩許久。拜登表示，自己若當選為美國總統，能為美國帶來希望與光明。
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77歲的拜登在特拉華州發表接受提名演說，形容特朗普令美國有「太多憤怒、太多恐懼、太多分裂」（too much anger, too much fear, too much division）。
拜登又斥特朗普作為總統，卻不負責任、拒絕領導美國、只指責別人，又煽動仇恨和分裂。
另外，拜登指：
「在此處，我現在承諾，如果你們將總統一職交給我，我會帶領我們走向最好，而不是最壞。」
（Here and now, I give you my word, if you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst.）
拜登又指：
「我將成為光明的盟友，而非黑暗。」
（I'll be an ally of the light, not the darkness.）
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責任編輯：林嘉莉