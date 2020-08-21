【港股追蹤】平安好醫生績後捱沽　最多曾跌逾10%

近期多隻公布業績的新經濟股，不論騰訊控股（00700）、京東（09618），阿里巴巴（09988）都交出一份符合市場預期的業績，但總有一些例外，今年受疫情帶動，股價節節向上的平安好醫生（01833），昨日公布上半年業績，虧蝕按年收窄，但股價卻有沽壓，早市最多跌逾10%，中午收報108.6元，跌6.4%，

截至今年6月底止，平安好醫生上半年收入27.5億元人民幣，按年上升20.9%，期入虧損收窄至2.14億元，較上年同期2.73億元虧蝕有所收窄。

集團上半年註冊用戶人數達3.46億人，按年增長9.8%。累計諮詢量8.25億人，按年同樣有22.4%增長；在線醫療收入更同比錄得超過1倍升幅，至6.95億元人民幣，日均諮詢量則為83.1萬人，按年上升26.7%。

大行對這份業績評價意見不一，麥格理指，集團上半年收入較該行原預期低7%，增速亦較去年下半年低5個百分點，但在線醫療收入顯著上升107%，毛利率有所提高，顯示集團持續重視業務質素，雖然給予股份跑贏大市評級，目標價僅為80元。

大和研究報告則認為業績表現強勁，業務拓展情況仍需時觀察，同樣維持股份「跑贏大市」投資評級，目標價140元。

在多隻新經濟股開始扭虧為盈後，平安好醫生仍然處於燒錢階段，自然較為輸蝕，故股價今日捱沽也屬正常。惟股份跌至103元附近隨即有較大承接，相信短期會以此作為重要支持位。

記者：葉志偉