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【中美角力】貿易戰再開火　中國製拖車組件遭雙反調查

股樓投資 12:07 2020/08/21

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引述路透社消息，美國商務部已就中國製的拖車和半掛式卡車底盤及配件進行反傾銷調整，並調查中國生產商有否獲得不公平補貼，中國商品可能面臨反傾銷和反補貼稅。

其他文章：【港股開市】恒指早段回升近200點　美團績前續升近3％創新高

根據商務部的聲明稱，尋求對來自中國的拖車部件徵收188.05%的反傾銷稅，調查涉及30個中國補貼項目，包括撥款、稅收和政府貸款等項目。

其他文章：【宏觀中國】最新藥品集採結果　中標價最高降幅達95%

資料顯示，2018年美國進口了貨值2.5億美元的中國底盤及部件；2019年進口貨值4.6億美元。

美國商務部預計在10月23日發布初步反補貼裁決，2021年1月6日發布反傾銷裁決。

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記者：林衛

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