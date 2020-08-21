【在家工作】在家工作存漏洞？　6成港企未更新防禦系統

▲ 雲端保安方案供應商Barracuda發表研究報告指，有8成以上企業計劃在疫情結束後繼續採用遙距工作，卻有6成未有針對遙距工作更新其網絡安全策略。

遙距工作成為不少企業今年的新工作模式，以保障員工可安心在家抗疫。雲端保安方案供應商Barracuda發表研究報告指，多達逾8成港企計劃在疫情結束後繼續採用遙距工作，但遙距工作卻衍生多個安全威脅。Barracuda Networks亞太及日本地區副總裁James Forbes-May建議，港企在建立長遠遙距工作模式的同時，需重新檢視其網絡安全策略。

遙距工作增靈活性 8成盼疫後續採用

報告指出，由於新冠疫情爆發，有近7成的港企提前五年加速遙距工作模式，當中以醫療保健(83%)、金融(76%)、零售、餐飲和休閒(75%)、旅遊與運輸 (67%)方面的行業最為明顯。無疑，港企的管理層在心態上已逐漸改變，有8成以上企業計劃在疫情結束後繼續採用遙距工作，以構建更靈活的工作模式，從而提高員工的工作效率和業務連續性。

James認為，管理層已意識到遙距工作能促進整體生產力，可是在建立新工作模式時或未有全面考慮。「儘管遙距工作對企業產生了積極影響，但亦帶來了多重安全挑戰，不少企業仍未意識到遙距工作所涉及的網絡安全風險。」 報告亦顯示，近八成港企在未來六個月將加速數碼轉型計劃，以減輕遙距工作對傳統業務模式造成的負擔。

同時，有8成港企將加速轉移數據至雲端，特別是在醫療保健(88%)、旅遊和運輸(82%)、IT和電信(81%)、教育 (80%)及法律(80%)領域。企業認為，這轉變將有助降低整體IT成本，以支持業務增長。而近七成香港企業表示轉為遙距工作模式後提升了整體生產力。

員工使用個人裝置工作 港企屬亞太區之最



雖然遙距工作有助企業在疫情期間維持業務運作，但不少企業卻不知自己需面對網絡安全的潛在危機。報告指出，自採用遙距工作模式以來，有55%港企曾遭至少一次數據洩露或網絡安全事故。有4成企業表示，員工遭受電郵網絡釣魚攻擊的次數明顯增加。另有47%企業憂慮，未來6個月或遭受更嚴重的安全威脅，或會導致業務中斷。

在家工作可提高生產力 聯想：數據安全成隱憂



事實上，有6成港企承認公司並未有針對遙距工作所帶來的漏洞，更新其網絡安全策略或增添更有效的解決方案。值得關注的是，逾8成港企允許員工使用個人電郵和個人裝置在家工作，屬亞太區之最。



James表示，企業在設置遙距工作時，勿忽略維護網絡安全的重要性。「企業應意識到員工在遙距工作時所涉及的數據已遠超企業所能控制的。企業需重新檢視如何在『新常態』的工作模式下更有效率和安全地繼續營運。」

責任編輯：楊匡然