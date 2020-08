美國食藥局高層威脅辭職 憂未證疫苗安全就審批

新冠肺炎疫情全球大流行,美國增至超過557萬人確診。美國總統特朗普曾揚言,新冠肺炎疫苗有望於今年11月總統大選前面世。但路透社報道指,美國食品及藥物管理局(FDA)有負責審批疫苗的高層警告,如美國政府在未證疫苗有效前就作審批,他就會辭職。

馬克斯(Peter Marks)為美國FDA生物製品評估與研究中心主任,協助作出審批新冠肺炎疫苗的決定。路透社引述3名知情人士指,美國國家衛生研究院(NIH)的疫苗工作小組成員上周舉行電話會議,當時馬克斯已於會上表示憂慮。

馬克斯承認有意辭職,他指出自己並無面對政治壓力。但他認為FDA應靠科學指引,因此他面對正在發生不安全或無效(unsafe or ineffective)的事,都不會袖手旁觀。

馬克斯更指出:

我有義務(辭職),這樣做是要向美國公眾表明有錯誤的事發生。

I would feel obligated (to resign) because in doing so, I would indicate to the American public that there’s something wrong.