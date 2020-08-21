美國食藥局高層威脅辭職 憂未證疫苗安全就審批

新冠肺炎疫情全球大流行，美國增至超過557萬人確診。美國總統特朗普曾揚言，新冠肺炎疫苗有望於今年11月總統大選前面世。但路透社報道指，美國食品及藥物管理局（FDA）有負責審批疫苗的高層警告，如美國政府在未證疫苗有效前就作審批，他就會辭職。

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馬克斯（Peter Marks）為美國FDA生物製品評估與研究中心主任，協助作出審批新冠肺炎疫苗的決定。路透社引述3名知情人士指，美國國家衛生研究院（NIH）的疫苗工作小組成員上周舉行電話會議，當時馬克斯已於會上表示憂慮。

馬克斯承認有意辭職，他指出自己並無面對政治壓力。但他認為FDA應靠科學指引，因此他面對正在發生不安全或無效（unsafe or ineffective）的事，都不會袖手旁觀。

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馬克斯更指出：

我有義務（辭職），這樣做是要向美國公眾表明有錯誤的事發生。 I would feel obligated (to resign) because in doing so, I would indicate to the American public that there’s something wrong.

FDA拒絕對此事發表評論，而負責監督FDA的衛生及公共服務部公共事務助理部長卡普托（Michael Caputo）表示，政府計劃在2021年1月前審批一款安全有效的疫苗。他指出有關當局在政治壓力下審批疫苗的猜測，只會破壞民眾對公共衛生系統的信心。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國食品及藥物管理局有負責審批新冠肺炎疫苗的高層警告，如美國政府在未證疫苗有效前就作審批，他就會辭職。