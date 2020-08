【美國大選】「拜登令美國失敗半世紀」特朗普踩場拉票

美國大選舉行在即,美國總統特朗普(Donald Trump)趕在前副總統拜登(Joe Biden)發表接受民主黨提名出戰總統大選的演講前,先到拜登的出生地賓夕法尼亞州舉行競選活動。特朗普抨擊拜登50年的公職生涯「使美國失敗了半個世紀」(half century of Joe Biden failing America)。

特朗普的活動選址用心,專門選在拜登出生的斯克蘭頓郊區,活動有數百名支持者出席。演講中,特朗普一再強調拜登不是「賓夕法尼亞州的朋友」(no friend of Pennsylvania):

「他拋棄了賓夕法尼亞州,他拋棄了斯克蘭頓,他在華盛頓呆了半個世紀,出賣我們的國家,剝奪我們的工作,讓墨西哥、中國等所有其他國家偷走我們的工作。」

(“He abandoned Pennsylvania. He abandoned Scranton. But he spent the last half-century in Washington, selling out our country and ripping off our jobs and letting other countries steal our jobs. Mexico, China, all of them.”)