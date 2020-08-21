【美國大選】「拜登令美國失敗半世紀」特朗普踩場拉票

▲ 美國特朗普抨擊對手拜登（Joe Biden）50年的公職生涯「使美國失敗了半個世紀」。

美國大選舉行在即，美國總統特朗普（Donald Trump）趕在前副總統拜登（Joe Biden）發表接受民主黨提名出戰總統大選的演講前，先到拜登的出生地賓夕法尼亞州舉行競選活動。特朗普抨擊拜登50年的公職生涯「使美國失敗了半個世紀」（half century of Joe Biden failing America）。

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特朗普的活動選址用心，專門選在拜登出生的斯克蘭頓郊區，活動有數百名支持者出席。演講中，特朗普一再強調拜登不是「賓夕法尼亞州的朋友」（no friend of Pennsylvania）：

「他拋棄了賓夕法尼亞州，他拋棄了斯克蘭頓，他在華盛頓呆了半個世紀，出賣我們的國家，剝奪我們的工作，讓墨西哥、中國等所有其他國家偷走我們的工作。」 （“He abandoned Pennsylvania. He abandoned Scranton. But he spent the last half-century in Washington, selling out our country and ripping off our jobs and letting other countries steal our jobs. Mexico, China, all of them.”）

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賓夕法尼亞州是美國大選中的搖擺州分，爭取當地支持成為特朗普爭取連任的關鍵之一。特朗普在2016年的大選僅以4.5萬張選票在賓夕法尼亞州勝出，其時他承諾增加工作崗位，獲藍領階層支持。

賓夕法尼亞州富蘭克林·馬歇爾學院（‎Franklin and Marshall College）政治學教授特麥當娜（Terry Madonna）表示，特朗普在對手拜登的出生地，炮轟他們的「自己人」，未必能爭取當地選民的支持。

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責任編輯：葉芷樺