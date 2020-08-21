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【澳洲疫情】警方無人機嚴密監視 確保民眾遵守防疫規定

環球社會熱點 11:58 2020/08/21

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【澳洲疫情】警無人機監視 捕捉違反防疫規定民眾

新型冠狀病毒疫情肆虐澳洲，惟當地民眾防疫意識寬鬆，不少人未認真看待防疫規定，有見及此，當地警方決定以無人機監視居民有無違規聚集、或忘記戴口罩。疫情之下，警方權力愈來愈大，除用無人機監視，更有權在沒有搜查令下入屋搜查。

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維多利亞州疫情嚴重，維州副警長Rick Nugent表示，曾多次接報，指有人在沙灘等的地方聚集，警方對有關情況非常憂慮，故以無人機協助巡查，監察社區。警隊更曾向澳洲軍方尋求支援，要求調用軍用無人機，但遭拒絕。

附有強力攝錄機的無人機，可清楚拍下500米外車輛的車牌號碼，助警方找出違反防疫規定的民眾。維州警方近期嚴厲執法，曾在1日內開出168張相關罰單，包括違反規定駕車外出買煙、未戴口罩、違反宵禁等。

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警方用無人機監視民眾，引起關注私隱權的組織反彈，Digital Right Watch主席Lizzy O’Shea質疑，監視已達到非必要程度，強調民眾有權在不被警方持續監視下生活。她擔心措施不設日落條款，疫情完結後民眾繼續被監視。

疫情下，澳洲警方權力加大，已獲授權無須搜查令進入民居，檢查民眾有無違規外出。近期澳洲警方嚴厲執法，早前就一名女子因未戴口罩，遭警員粗魯對待，被按在地上並按着頸，相關片段流出後，引起爭議。

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責任編輯：林建忠

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