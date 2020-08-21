Uber前網絡安全主管涉瞞5700萬用戶資料外洩 遭美國司法部起訴

▲ Uber Technologies前網絡安全主管涉嫌隱瞞2016年多達5,700萬名顧客及司機個人資料外洩事件，被美國司法部起訴。

外電報道，Uber Technologies前網絡安全主管Joseph Sullivan涉嫌隱瞞2016年一次駭客攻擊下，多達5,700萬名Uber顧客及司機個人資料外洩，近日正式被美國司法部起訴，相信是首宗企業的資訊安全人員因隱瞞駭客行為而被控。

Sullivan被美國司法部指控其干犯嚴重罪行，包括蓄意防止聯邦貿易委員會了解駭客攻擊事件。控罪指，他根據Uber計劃向駭客支付10萬美元獎金，以作為通報有關安全漏洞的網絡安全人員。

他更要求駭客簽署保密協議，並表明他們並沒有從Uber竊取數據。Sullivan聲稱，Uber時任行政總裁Travis Kalanick都知悉事件。Kalanick發言人拒絕置評。

52歲的Sullivan曾任Facebook的網絡安全主管，目前則是Cloudflare的資訊安全主管。

有分析指，不少互聯網公司都會直接與駭客交流，隨著Uber今次被美國司法部檢控，或會引起其他互聯網公司的關注。

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編輯：趙穎妍