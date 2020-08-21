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【防疫抗疫基金】政府設430個支援服務助理　月薪1.2萬起DSE五科合格即可申請（附申請連結）

商業 11:47 2020/08/21

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各決策局和部門按運作需要，合共開設超過430個有時限的支援服務助理職位。

新冠肺炎疫情持續，政府統計處昨公布，5至7月經季節性調整的失業率達6.1%。港府在防疫抗疫基金中，預留60億元於未來兩年，創造約3萬個有時限職位，當中，各決策局和部門按運作需要，合共開設超過430個有時限的支援服務助理職位。

【防疫抗疫基金】保就業計劃第二期　跟第一期有何不同？

該職位的申請日期由今日起至9月3日，月薪12,900元。申請人可經公務員事務局網站，遞交申請。申請條件為在香港中學文憑考試中，五科（包括中國語文科、英國語文科和數學科）考獲第2級或以上成績，或具同等學歷；以及須通過政府舉辦的中文及英文文書處理速度測驗，才可獲邀參加遴選面試。

【防疫抗疫基金】第二期保就業計劃　中小企申請8項須知

公務員事務局發言人表示，為提升效率和方便申請人，無需重複遞交申請，局方正統籌各決策局和部門，有關支援服務助理的招聘工作。該職位的聘用期不超過12個月，並按非公務員合約條款受聘，成功的申請者將獲調派不同的決策局和部門工作，負責執行一般文書職務。

【防疫抗疫基金】港府推第三輪防疫抗疫基金　中小企冀延長保就業計劃

責任編輯：馬意文

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