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【澳門疫情】澳門7月入境旅客按月增2倍　金沙銀娛升幅冠藍籌

即市財經 11:39 2020/08/21

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澳門新冠肺炎疫情穩定，漸漸放寬通關要求，澳門統計暨普查局最新資料，澳門7月入境旅客按月上升2.3倍至7.4萬人次，但按年仍跌9成。隨澳門重啟珠海自由行簽注，並下周三（26日）擴大至廣東，濠賭股今早股價大升，兩大濠賭藍籌金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 齊升約半成，暫為藍籌股最佳。

至11時32分，銀娛升5.3%，金沙升4.5%。其他澳門博彩牌主股，澳博 （00880） 升4.8%，永利澳門 （01128） 升4.2%，美高梅中國 （02282） 升3.1%，新濠國際 （00200） 升2.8%。

澳門政府指，按客源分析，7月中國內地旅客按年減少97.4%至66,489人次，其中個人遊有3,069人次。大灣區珠三角九市旅客共43,918人次，來自珠海市有29,476人次。香港及台灣地區旅客分別有6,240人次及1,271人次。

今年首七個月，澳門入境旅客共334萬人次，按年減少86%。

國家移民管理局本月公布，珠海8月12日起復辦澳門個人和團體旅遊簽注，如無特殊情况，8月26日起廣東省恢復辦理澳門自由行簽注，全國於9月23日起恢復辦理簽注。

不過，澳門旅遊局公共關係處處長劉鳳池本周指，珠海恢復旅遊簽注後，訪澳旅客量未見大幅上升，料與入境澳門仍需核酸檢測和辦理簽注有關。

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記者：麥德銘

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