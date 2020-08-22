【新冠疫情】蓋茨：疫情最壞時刻尚未到來　警告百萬人將死於新冠病毒

美國疫情持續肆虐，根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，截至周六（22日）上午11時，全球已經有近80萬人死於新冠病毒。微軟聯合創始人比爾蓋茨（Bill Gates）預測，「最壞的情況仍在前頭」，死亡人數最終將上升數百萬。

疫情爆發以來，美國應對疫情的措施令人感到失望。蓋茨指，受到政治和陰謀論影響，總統特朗普（Donald Trump）的支持者打著「自由」的旗號，發表政治言論，使得美國對疫情的應對複雜化，例如部分人拒絕戴口罩以泄憤和表示抵抗。

距離美國大選80餘日，目前民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在民調中處於優勢，他多次批評特朗普抗疫不利，並稱如他當選總統，將會帶領美國人走出這段「黑暗時期」。不過蓋茨認為，即使拜登當選總統，情況也不會有所改變。他還指，美國在疫情爆發初期就沒有做好準備，病毒開始傳播的時期，檢測進度緩慢對抗疫進程產生很大影響。

截至周六（22日），全球新冠病毒確診人數累計2,296萬宗，累計死亡個案79.9萬宗，當中美國疫情最為嚴重，累計確診562.4萬宗。

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