【新股IPO】螞蟻集團最快10月上巿　目標估值為2250億美元

消息指，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團在香港和上海兩地上市計劃中，目標估值為2,250億美元（約1.7萬億港元）。若市場情況許可，螞蟻集團集資額或高達300億美元（約2,325億港元），最快於10月份完成在兩地上市；預料公司將於數周內提交香港和上海的IPO申請。

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此外，內地媒體報道指，根據中國證監會網站顯示，螞蟻集團申請境外首次公開發行股份，包括普通股、優先股等各類股票，證監會已接收審批材料。

若螞蟻集團成功集資300億美元，將超越沙特阿美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

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記者：張以正