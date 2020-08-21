【新冠疫情】瑞典佛系抗疫代價高　上半年死亡人數創150年來最多

瑞典統計局周三（19日）公布的數據顯示，瑞典今年上半年的死亡人數逾5.1萬人，創150年來最高紀錄。當中有4,500人死於新冠病毒，遠高於鄰國平均水平，瑞典「佛系」抗疫策略，也讓該國一度成為世界上新冠肺炎死亡率最高的國家之一。

根據統計數據顯示，今年上半年該國共有51,405人死亡，而上次最高紀錄是1869年，瑞典遭遇饑荒，當年有55,431人死亡。與此同時，該國上半年的人口增長數也是2005年以來新低，僅為6,860人，不足去年的一半。與去年同期相比，移民入境人數亦減少34.7%，大幅下降時段主要出現在4至6月。

瑞典「佛系」抗疫無效

與大多數國家採取嚴格的封鎖措施不同的是，在疫情期間，瑞典並沒有實行強制隔離封鎖措施，反而是強調個人責任感，要求國民自覺保持社交距離，期間大多數學校、商店、餐廳以及酒吧都正常開放。正因如此，瑞典疫情防控遠沒有達到預期。截止到4月底，首都斯德哥爾摩只有7.3%的人產生了新冠抗體，而這這遠低於群體免疫所需的70%至90%水平。

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與此同時，當地經濟與就業亦受衝擊。受疫情影響，除了旅遊、酒店產業受壓以外，製造業亦受到外部需求疲軟拖累，使得今年GDP預計萎縮5%以上。經濟不振亦打擊就業，瑞典統計局數據顯示，第二季度當地失業率升至9.1%，相比去年同期增加2.1個百分點，失業人數為50.5萬，年輕人群體受影響嚴重。

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