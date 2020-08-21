美App洩用戶資料予中國科技公司　一度遭Google下架

▲ 廣受歡迎的美國懷孕輔助手機程式「Premom」近日被民間監察組織踢爆，疑將客戶私隱資料分享予中國三間科技公司。

踏入大數據年代，個人資料充滿商機，甚至可轉售予第三方圖利。廣受歡迎的美國懷孕輔助手機程式「Premom」近日被民間監察組織踢爆，疑將客戶私隱資料分享予中國三間科技公司，該組織更向聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）和伊利諾州司法部投訴，程式一度遭Google下架。

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據華盛頓郵報報道指，民間獨立監察組織「國際數碼問責委員會」（International Digital Accountability Council）日前向FTC和伊利諾州司法部投訴，指由伊利諾州醫療用品生產商Easy Healthcare Corp開發的Premom，其Android版本用戶不能選擇是否同意資料被收集。

其後更發現該程式會收集用戶手機位置、已安裝手機程式、瀏覽網頁記錄等，並分享給UMSNS、極光（Jiguang）和友盟（Umeng）三間中國科技公司。其後Premom發言人回應強調，該企已停止與極光分享資料，也沒有把資料給予友盟和UMSNS。極光則回應表示，該企收集數據做法符合中國法律和監管，也遵守蘋果App Store和Google Play Store相關守則。

報道提及，Google在收到傳媒查詢後，一度把Promom下架，但程式目前已重新上架。國際數碼問責委員會研究員提醒，至今年7月19日，Premom依然把用戶資料分享予第三方。雖然其後曾為程式更新，但若未更新程式的用戶，將繼續和第三方分享其個人資料。

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責任編輯：曾曉汶