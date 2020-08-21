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【阿里巴巴股價】淘寶抖音新一輪年擴合作涉及廣告和電商 傳規模為去年3倍

即市財經 11:07 2020/08/21

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淘寶抖音訂立新年框合作協議，規模超過去年60億人幣。

據內地媒體引述消息指，阿里巴巴（09988）旗下淘寶與字節跳動旗下抖音簽訂新一輪年框合作，包括廣告及電商兩大領域，雙方合作規模將超過去年。有內地媒體曾曝光去年度框架協議規模70億元（人民幣，下同），其中廣告佔60億元、電商佣金佔10億元。

阿里巴巴先微升0.55%，最新報價256.4港元，成交33.8億港元。

淘寶與抖音聯手始於2018年，當時抖音正被騰訊（00700）「封殺」，故尋求與淘寶合作，抖音開始涉足電商業務，淘寶利用抖音的流量擴大其市場。

今年「618 」電商大促銷期間，傳抖音淘寶「分手」，7月1日之後，抖音基本不提供跳轉淘寶鏈接的服務。8月，抖音出新規，在直播帶貨，向第三方電商平台的商品鏈接，收取20%的平台服務費。

雙方就是否簽訂新年框進行多次談判。有市場消息稱，新年框協議談判總金額或為200億元，為上一輪合作的3倍。不過，這數字未得到淘寶和抖音方面的確認。

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編輯：陳華

香港股票 騰訊控股（00700） 經濟 阿里巴巴－SW（09988） 字節跳動 淘寶 抖音

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