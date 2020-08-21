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【宏觀中國】最新藥品集採結果　中標價最高降幅達95%

股樓投資 11:49 2020/08/21

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第三批國家組織藥品集中採購入選結果公布，平均降幅53%，最高降幅達95%，國產偉哥每片只售2元（人民幣，下同），降幅超過九成。

其他文章：【全民檢測】9月1日全民自願檢測 料今天公布詳情

是次集中帶量採購涉及惡性腫瘤、高血壓、糖尿病、精神類疾病等55個品種，品種數量接近第一、二批的總和。

雖然藥價降幅猛烈，但上市藥企認為，藥品入選有利增強產品競爭力，提高市場佔有率，對未來業績產生積極作用。

其他文章：【美團點評業績】美團點評放榜前創新高　料次季Non-GAAP純利4000萬 (表列券商預測) (不斷更新)

引述內地報道，不少上市藥企均有產品中標，其中上海醫藥（02607）有6個品種中標，復星醫藥（02196）有5個品種入選。

據統計，是次採購共有189家企業參與，擬中選企業125家，擬中選產品191個，55個品種藥品擬中標。集採報量最多的是糖尿病用藥二甲雙胍，多達46.6億片，佔總報量兩成，共有44家企業參與報價，最終擬中標企業只有15家，平均中標價不足0.1元。

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記者：林衛

產品 復星醫藥（02196） 上海醫藥（02607） 中國 經濟

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