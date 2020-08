【宏觀中國】最新藥品集採結果　中標價最高降幅達95%

第三批國家組織藥品集中採購入選結果公布,平均降幅53%,最高降幅達95%,國產偉哥每片只售2元(人民幣,下同),降幅超過九成。

其他文章:【全民檢測】9月1日全民自願檢測 料今天公布詳情

是次集中帶量採購涉及惡性腫瘤、高血壓、糖尿病、精神類疾病等55個品種,品種數量接近第一、二批的總和。

雖然藥價降幅猛烈,但上市藥企認為,藥品入選有利增強產品競爭力,提高市場佔有率,對未來業績產生積極作用。

其他文章:【美團點評業績】美團點評放榜前創新高 料次季Non-GAAP純利4000萬 (表列券商預測) (不斷更新)

引述內地報道,不少上市藥企均有產品中標,其中上海醫藥(02607)有6個品種中標,復星醫藥(02196)有5個品種入選。

據統計,是次採購共有189家企業參與,擬中選企業125家,擬中選產品191個,55個品種藥品擬中標。集採報量最多的是糖尿病用藥二甲雙胍,多達46.6億片,佔總報量兩成,共有44家企業參與報價,最終擬中標企業只有15家,平均中標價不足0.1元。

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!