【港區國安法】金管局證實下周率業界與警務處會面 闢述國安法對銀行營運影響

▲ 金管局發言人證實，應銀行公會要求，安排銀行代表下周與警方會面。

港區國安法實施接近2個月，日前有消息指金管局下周將聯同警務處舉行講座，介紹港區國安法對銀行營運等影響。金管局發言人證實，應銀行公會要求，安排銀行代表下周與警方會面。

金管局發言人回應時指，應銀行公會要求，安排了銀行代表下周與警方會面，旨在促進雙方溝通，令銀行更了解國安法實施與銀行營運的相關議題。

發言人補充，金管局不時安排銀行業界與相關部門會面溝通，協助釐清與日常運作可能遇到的問題。

日前有專欄作家刊出金管局邀請電郵，下周四（27日）下午會聯合警務處舉辦講座，會上將闢述港區國安法對銀行業務營運及合規工作可能產生的問題，每間銀行只限2名代表出席，而且只限C-suites的高層人員。

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編輯：趙穎妍