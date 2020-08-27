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【港區國安法】金管局率業界與警方會面 金管局：加深業界對新法例理解

即市財經 20:04 2020/08/27

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金管局回應時指，會面有助加深業界對新法例的理解，雙方日後將繼續保持溝通。

港區國安法實施接近兩個月，金管局今日聯同警務處向銀行業界舉行會議，解釋港區國安法對銀行營運等影響。金管局回應時指，會面有助加深業界對新法例的理解，雙方日後將繼續保持溝通。

金管局聯同警務處舉辦的講座，今午在金管局辦公室舉行，主要由警方講述港區國安法，對銀行業務營運及合規工作可能產生的問題。每間銀行只限2名代表出席，而且只限C-suites的高層人員。

金管局：應業界要求 日後會保持溝通

金管局發言人回應時指，應銀行公會要求，警務處作爲港區國安法的執法機構，今天出席了由金管局安排與銀行公會的會議，解答業界提出與銀行日常業務操作相關的問題。

發言人續指，會面有助加深業界對新法例的理解，雙方日後將繼續保持溝通。

有關的業界會議消息上周傳出後，金管局證實消息並表示，是應銀行公會要求，安排銀行代表下周與警方會面，旨在促進雙方溝通，令銀行更了解國安法實施與銀行營運的相關議題。發言人當時又指，金管局不時安排業界與相關部門會面溝通，協助釐清與日常運作可能遇到的問題。

路透：滙豐凍結壹傳媒高層個人帳戶

港區國安法實施後，美國財政部早前將中港11名官員列入制裁名單，隨後傳有美資銀行、甚至國有內銀都先後停止為相關人士開戶。

《路透》昨日又引述壹傳媒 （00282） 高層Mark Simon指，滙豐已凍結早前因涉嫌違反國安法被捕的壹傳媒創辦人黎智英，名下的個人賬戶及企業帳戶，而他自己的個人及信用卡賬戶亦被凍結。美國國務卿蓬佩奥隨後引述報道批評滙豐 （00005）

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編輯：趙穎妍

經濟 香港金融管理局 警務處 銀行 港區國安法 國安法 香港

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