  • 32°C
香港時間 : 2020821日 (五) 12:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【螞蟻IPO】螞蟻集團最快10月上市　估值1.7萬億元、高於高盛大摩總和（第二版）

即市財經 12:17 2020/08/21

分享：

阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）雙重上市計劃的目標估值傳達2250億美元（相當於1.7萬億港元）

《彭博》引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）香港、上海雙重IPO計劃的目標估值為2250億美元（相當於1.7萬億港元）。消息指出，若市場情況有利，螞蟻集團IPO集資額或高達300億美元（折合約2325億港元），最早於10月份完成兩地上市。螞蟻集團將在數周內提交香港和上海的IPO申請。

若螞蟻集團的估值達2250億美元，意味其將會大過高盛及摩根士丹利相加，但仍少過Visa（美：V）。Visa目前市值達到4344億美元，以市值計是全球最大金融企業。

內地傳媒報道，根據中國證監會網站顯示，螞蟻集團申請境外首次公開发行股份，包括普通股、優先股等各類股票，證監會已接收審批材料。

據阿里最新財務報告披露，集團上季來自螞蟻集團的權益法核算投資收益為30.34億人民幣，以阿里持股螞蟻33%粗略推算，或意味螞蟻在3月底季度的利潤達92億元人民幣。

螞蟻集團前一季度貢獻阿里巴巴51.09億元人民幣投資收益，相當於單季盈利高達155億元人民幣。

若螞蟻集團成功集資300億美元，將超越沙特阿美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

阿里巴巴周四業績後股價反覆，今早低開後拉升，最新升1%，報257.6元，成交39億元。阿里巴巴最新市值約55,157億港元。

相關文章：

【阿里巴巴業績】阿里巴巴季績透示螞蟻集團財務　單季少賺4成至91億

【螞蟻IPO】螞蟻集團上市如箭在弦　現已進入上市輔導期

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

 

香港股票 威士卡（Visa，美：V） 螞蟻銀行 螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 集資 香港 上海 IPO

上一篇文章

【美股期貨】美股期貨承接升勢　道指期貨升75點 （不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】金蝶國際跌逾3%　折讓7.6%配股淨籌23.53億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【港區國安法】港府：當香港為棋子、應受國際譴責　美國停止引渡協議及船運課稅寬免（第二版）
【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【國產芯片】中國目標2025年芯片自給率達7成　中芯國際逆市升3%
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【恒指夜期】阿里巴巴業績勝預期　恒指夜期收市升174點（不斷更新）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【阿里巴巴業績】阿里巴巴上季經調整盈利按年升28%勝預期　中午轉升1%（第二版）
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【定期存款】港銀人民幣定存掀加息潮　一年期最高息2.5厘
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日
【晚市禁堂食】晚市禁堂食拒放寬　二人限聚令、強制口罩令延長7日至8月25日