【螞蟻IPO】螞蟻集團最快10月上市　估值1.7萬億元、高於高盛大摩總和（第二版）

▲ 阿里巴巴（09988）旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）雙重上市計劃的目標估值傳達2250億美元（相當於1.7萬億港元）

《彭博》引述消息人士報道，阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）香港、上海雙重IPO計劃的目標估值為2250億美元（相當於1.7萬億港元）。消息指出，若市場情況有利，螞蟻集團IPO集資額或高達300億美元（折合約2325億港元），最早於10月份完成兩地上市。螞蟻集團將在數周內提交香港和上海的IPO申請。

若螞蟻集團的估值達2250億美元，意味其將會大過高盛及摩根士丹利相加，但仍少過Visa（美：V）。Visa目前市值達到4344億美元，以市值計是全球最大金融企業。

內地傳媒報道，根據中國證監會網站顯示，螞蟻集團申請境外首次公開发行股份，包括普通股、優先股等各類股票，證監會已接收審批材料。

據阿里最新財務報告披露，集團上季來自螞蟻集團的權益法核算投資收益為30.34億人民幣，以阿里持股螞蟻33%粗略推算，或意味螞蟻在3月底季度的利潤達92億元人民幣。

螞蟻集團前一季度貢獻阿里巴巴51.09億元人民幣投資收益，相當於單季盈利高達155億元人民幣。

若螞蟻集團成功集資300億美元，將超越沙特阿美（Saudi Aramco），成為史上集資規模最大的新股。

阿里巴巴周四業績後股價反覆，今早低開後拉升，最新升1%，報257.6元，成交39億元。阿里巴巴最新市值約55,157億港元。

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