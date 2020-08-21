【美團點評業績】美團點評放榜前創新高　料次季Non-GAAP純利4000萬 (表列券商預測) (不斷更新)

美團點評（03690）今日（21日）收市後公布第二次業績，券商普遍預期集團餐飲外賣業務復甦，但旅遊酒店業務仍處劣勢，對其次季盈利預測分歧頗大，根據彭博綜合券商數據，預期收入236億元（人民幣，下同），非通用會計準則（Non-GAAP）經調整溢利4,000萬元，扭轉首季度虧損局面。

放榜前，美團點評股價顯著造好，最高曾升至244.6元，創上市新高，截至10時半，報241.4元，升2.9%。

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美團點評今年首季受疫情打擊，錄得淨虧損15.8億元，Non-GAAP經調整虧損為2.16億元。對於第二季業績，光大新鴻基預期，指收入佔比最大的餐飲外賣業務，預期第二季將顯著反彈，並恢復至去年同期水平。集團第二季總體收入為233億元人，較去年同期增加接近3%；Non-GAAP經調整溢利按年下跌66%至5億元。

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富瑞認為，美點點評第二季Non-GAAP純利為2,700萬元，主要受惠於平均價格上升，期內食品外賣交易額將按年上升2%，收入將按年升6%。該行預料，第二季的送遞成本將持續下降，與去年同期水平相若。該行設目標價為228港元，並給予「買入」評級。

表：券商對美團次季業績預測分歧

券商 收入(億人民幣) 變幅(%) Non-GAAP純利(億人民幣) 變幅(%) 建銀國際 236.5 +4.1 13.7 -8 光大新證 233 +3 5 -66 花旗 236.2 +4.1 2.4 -84 高盛 229.5 +1.1 1.95 -87 交銀國際 240.64 +6 1.45(虧損) -- 中銀國際 224.4 -1.2 10.7（虧損) --

記者：李兆明

