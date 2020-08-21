  • 31°C
香港時間 : 2020821日 (五) 11:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美團點評業績】美團點評放榜前創新高　料次季Non-GAAP純利4000萬 (表列券商預測) (不斷更新)

股樓投資 11:09 2020/08/21

分享：

美團點評（03690）今日（21日）收市後公布第二次業績，券商普遍預期集團餐飲外賣業務復甦，但旅遊酒店業務仍處劣勢，對其次季盈利預測分歧頗大，根據彭博綜合券商數據，預期收入236億元（人民幣，下同），非通用會計準則（Non-GAAP）經調整溢利4,000萬元，扭轉首季度虧損局面。

放榜前，美團點評股價顯著造好，最高曾升至244.6元，創上市新高，截至10時半，報241.4元，升2.9%。

相關文章：【美團點評業績】美團點評明日放榜　光大新證料次季恢復盈利賺5億　

美團點評今年首季受疫情打擊，錄得淨虧損15.8億元，Non-GAAP經調整虧損為2.16億元。對於第二季業績，光大新鴻基預期，指收入佔比最大的餐飲外賣業務，預期第二季將顯著反彈，並恢復至去年同期水平。集團第二季總體收入為233億元人，較去年同期增加接近3%；Non-GAAP經調整溢利按年下跌66%至5億元。

相關文章：【3690美團點評】美團點評與葛蘭素史克合作　唔止送外賣仲送藥？

富瑞認為，美點點評第二季Non-GAAP純利為2,700萬元，主要受惠於平均價格上升，期內食品外賣交易額將按年上升2%，收入將按年升6%。該行預料，第二季的送遞成本將持續下降，與去年同期水平相若。該行設目標價為228港元，並給予「買入」評級。

表：券商對美團次季業績預測分歧

券商 收入(億人民幣) 變幅(%) Non-GAAP純利(億人民幣) 變幅(%)
建銀國際 236.5 +4.1 13.7 -8
光大新證 233 +3 5 -66
花旗 236.2 +4.1 2.4 -84
高盛 229.5 +1.1 1.95 -87
交銀國際 240.64 +6 1.45(虧損) --
中銀國際 224.4 -1.2 10.7（虧損) --

記者：李兆明
 

香港股票 美團點評－W（03690） 美團點評 外賣 餐飲 GAAP

上一篇文章

【全民檢測】9月1日全民自願檢測 料今天公布詳情

下一篇文章

【企管「徐」意門@iM網欄】疫情下的新工作模式　管理層要注意
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨