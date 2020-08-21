維信金科持續輸出技術優勢 加強與各方合作

踏入八月份業績高峰期，上市公司陸續披露飽受疫情困擾的2020年中期業績，業績數據普遍受壓，但相關影響已逐漸消退，消費、科技及金融板塊有回暖趨勢。中國領先的在線消費金融服務提供商維信金科（02003）表示，將致力維進技術驅動型發展策略、持續輸出公司技術優勢、加強與不同機構的合作，以引領公司業務恢復正常。

維信金科於8月18日公佈截至2020年6月底止半年業績。公司上半年錄得總收入12.04億元（人民幣‧下同），同比下降35.3%，主要受到第一季度新冠影響借款實現量下降而逾期率上升拖累；經調整淨虧損10.42億元，中期由盈轉虧，主要是貸款組合公允價值損失增加所致。

技術與合規性向來是一間金融科技公司的核心所在，公司亦持續推進產品技術創新。旗下的豆豆錢建立了一整套用戶評分模型，採用的「蜂鳥」雲風控平台，可謂「智能金融」的踐行者。憑借助貸服務生態和領先的智能風控系統，公司上半年交易數目近120萬筆，貸款實現量133.13億元，合作金融機構拓展至64家。

憑藉自身創新合規的技術水平，維信金科致力通過與金融機構之間的關係，輸出公司技術優勢。於2020年，維信金科投資2,000萬元收購了國任保險的0.27%股權，將有利於其利用技術優勢，在保險技術、消費金融及其他相關業務領域內與這家全國性財產與意外保險公司進行深度合作，對風險管理模型、客戶服務能力及貸款後管理流程實施數字化改革。公司還與國任保險組建聯合業務部門，共同探索金融科技與保險業的新業務領域，以創造協同效應，從而提升公司的行業地位。

公司於上半年亦與多間電訊商展開及深化合作，為業務發展帶來龐大的潛在機遇。當中與中國電信（00728）的合作，促使公司為國內265個不同城市、超過23萬名中國電信用戶提供了信貸額度。截至6月底止，涉及的貸款額度近9,000萬元。另外，公司亦為中國移動（00941）逾24,000名用戶提供了約1.849億元貸款。龐大的潛在用戶，料可為公司信貸業務帶來長足增長。

加強風控管理 改善現金流以應對潛在風險

此外，維信金科亦進一步完善與資金伙伴的合作結構，以優化現金流。公司調整了資金結構，引入新的信託公司，通過資產回報覆蓋風險，從而降低公司的擔保承擔並進一步改善公司的現金流情況。故此，公司期末現金及現金等價物仍錄得18.14億元，經營現金流入38.18億元，財務狀況穩健，以應對預期風險。

7月17日，銀保監會發佈《商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法》，對銀行與第三方機構合作範圍作出概括性定義，將與商業銀行在營銷獲客、聯合貸款、風險分擔、信息科技、逾期催收等方面開展合作的各類機構均納入合作機構範疇。助貸行業迎來了久違的政策利好，消除行業多年面臨的監管不確定性，更進一步利好公司助貸業務發展。

展望將來，隨著P2P退出潮的結束，以及對不良催收方式的打擊席捲市場，合規的金融服務企業將可進一步鞏固其資產質量，而從長遠來看，這些措施有利於規範中國的消費貸行業，更會惠及維信金科等注重風險管理的合規企業。

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