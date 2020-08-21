【限聚令延長】港視再破頂午後升近8%　傳9月中才考慮放寬限聚令

▲ 視（01137）股價今早再破頂。

《經濟日報》今日報道，港府最快今日公布全民檢測計劃詳情，並視乎全民檢測推出後評估，9月中才考慮是否可放寬限聚令等社交距離措施。經營HKTVmall的香港電視 （01137） 股價再破頂，午後升幅擴大，曾升近8%，高見9.06元。香港電視最新報8.99元，升7%，成交額1.03億元。

消息指，短期有望放寬的措施料有晚市禁堂食，餐飲股個別發展，大家樂 （00341） 現升1.9%，報17.34元；大快活 （00052） 現逾1%，報18.3元；太興 （06811） 升1.6%；翠華 （01314） 升3.3%。

敍福樓 （01978） 最新無升跌；富臨 （01443） 跌2.4%，稻香 （00573） 升轉跌，現跌1.1%。

港府現時的社交距離措施主要包括晚上6時至翌日清晨4時59分的「晚市禁堂食」、二人限聚令和強制口罩令，都再延長7日，現訂8月25日結束。

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編輯：吳敏芳