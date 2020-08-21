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【限聚令延長】港視再破頂升逾4%　傳9月中才考慮放寬社交距離措施

即市財經 10:32 2020/08/21

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視（01137）股價今早再破頂。

《經濟日報》今報道，港府最快今日公布全民檢測計劃詳情，並視乎全民檢測推出後評估，9月中才考慮是否可放寬限聚令等社交距離措施。港視 （01137） 股價今早再破頂，現升逾4.4%，最新報8.77元，盤中高見8.85元，成交額3941萬元。

消息指，短期有望放寬的措施料有晚市禁堂食，餐飲股個別發展，大家樂 （00341） 現升1.5%，報17.28元；大快活  （00052） 現逾1%，報18.18元；太興 （06811） 升0.8%；富臨 （01443） 跌2.4%；稻香 （00573） 、翠華 （01314） 、敍福樓 （01978） 無升跌。

港府現時的社交距離措施主要包括晚上6時至翌日清晨4時59分的「晚市禁堂食」、二人限聚令和強制口罩令，都再延長7日，現訂8月25日結束。

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編輯：吳敏芳

 

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