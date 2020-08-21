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【TikTok】解決仇恨言論　TikTok在美刪逾38萬條影片

科技 10:17 2020/08/21

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TikTok公布數據，指該企今年在美國，已移除了逾38萬條違反仇恨言論政策的影片，並關閉了1300個違規TikTok帳戶。

備受爭議的內地影音社交應用程式抖音的海外版TikTok，雖然面臨美國「封殺」問題，但一直致力於解決其他仇恨言論問題。TikTok昨（20日）公布數據，指該企今年在美國，已移除了逾38萬條違反仇恨言論政策的影片，並關閉了1300個違規TikTok帳戶。

>>>【TikTok拆售】比爾蓋茨：微軟購TikTok交易  如有毒聖杯

>>>【挑戰TikTok】Instagram推出短影片功能Reels　瓜分TikTok市場

TikTok美國安全主管Eric Han提到，該企會對種族滋擾等短片內容採取行動，不會容許有組織仇恨群組，也不會容忍不承認大屠殺或奴隸制等是「暴力悲劇」的短片。該企同時公開數據，指今年到目前為止，已在美國刪除了超過38萬條違反仇恨言論政策的影片，關閉逾1300個賬戶，並刪除了6.4萬條仇恨評語言論。

Eric Han強調，TikTok試圖以五種方式解決仇恨言論。包括：1）在修改應對仇恨言論政策時，都會諮詢專家的意見，而目前TikTok將仇恨言論定義為「基於種族、宗教、性別、性別認同、民族血統等受保護屬性，意圖或確實攻擊、威脅、煽動對個人或群體實施暴力或非人化的內容」；2）移除影片；3）暫停違規用戶；4）不會在搜索結果中顯示包含攻擊性內容；及5）會對內容版主進行培訓，讓他們了解不同的文化。

>>>【無懼打壓】TikTok推全新電視App　進一步擴展業務

責任編輯：曾曉汶

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