【騰訊股價】騰訊網易於成都分別設新文創總部、數字產業基地 騰訊現升2%

▲ 【騰訊股價】騰訊升近2% 成都設立新文創總部

科網企業齊聚成都，騰訊 （00700） 與成都市昨日簽署協議，雙方開啟「新文創和智慧城市」戰略合作，騰訊將於成都設立新文創總部，總投資將達50億元人民幣。騰訊股價升近2%，高見518元，成交19.2億元。

騰訊新文創總部未來將重點發展游戲、電競、動漫、視頻、文旅等新文創業務，依托騰訊王者榮耀IP，以及騰訊WeSpace、騰訊TGA電競等方面的平台流量優勢，吸引IP運營、游戲動漫、電競賽事運營、直轉播等產業鏈上下游企業入駐，構建騰訊新文創產業生態。

騰訊還將與成都密切合作，在城市基礎平台、數字政府、智慧教育醫療等方面不斷開拓創新，成為緊密的數字經濟協作伙伴，並在工業互聯網、產業生態園智慧園區、智慧社區等領域不斷開拓創新，助力成都科技產業的發展，創建智慧化示範新場景。

騰訊主席馬化騰表示，這次合作充分體現了「科技+文化」雙翼齊飛的特色，相信必將發揮很好的標杆效應，實現雙贏的目標。

網易斥資130億人幣 數字化產業基地落戶成都

另外，內地第二大遊戲公司網易 （09999） 與成都高新區簽署合作協議，建立網易數字產業基地，投資總額130億元人民幣。網易現微挫0.34%，最新報價147.4元。

網易副總裁、網易杭州研究院執行院長汪源介紹，基於網易杭州研究院模式，集產業賦能、人才引進、產業投資、互聯網升級等發展要素於一體的科技類創新創業孵化平台，網易全國第二個產業基地選址成都。

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責任編輯︰梁浩碩