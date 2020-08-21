  • 31°C
香港時間 : 2020821日 (五) 11:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全民檢測】9月1日全民自願檢測 料今天公布詳情

環球政經 11:11 2020/08/21

分享：

有關本港將推全民檢測新冠肺炎，政府抗疫專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受電台訪問指，全民檢測是要在找出隱型病患者，以截斷社區傳播，愈多人做檢測愈好，至少要有500萬至600萬人。而普通巿民無需要定期檢測，視乎從事行業是否屬高危，才需進行定期檢測。

他又指現時有2000多名醫護人員報名當值，包括他自己，他會抽出兩日空檔協助採樣。他指，採樣本醫護人員穿上N95的保護性足夠，他望能有4000至5000人參與。

此外，西醫工會會長楊超今早出席另一個電台節目時透露，全民自願檢測計劃將於9月1日開始，為期14日。到時會有專人為市民抽取兩個樣本，包括鼻腔及深喉兩個樣本。

相關文章：【新冠肺炎】獲中國首個專利　康希諾疫苗研發時間表

相關文章：【疫苗競賽】國藥新冠疫苗料年底上巿 每針幾多錢？

早前有報導指，政府將於全港18區設立採樣中心，而設立中心的場地，包括康文署轄下的體育館、社區會堂及學校等。市民先經預約系統登記，然後到採樣中心，到時會有專人為參與檢測市民採集鼻腔及深喉兩個樣本，樣本隨後會送到檢測機構化驗。

此外有傳媒亦報導，有消息指全民自願檢測完成之後，最快9月中會放寬社交距離措施。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

責任編輯：鄭靜珊

下一篇文章

【美團點評業績】美團點評放榜前創新高　料次季Non-GAAP純利4000萬 (表列券商預測) (不斷更新)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【室內設計】90後女生花約27萬裝修　200多呎蝸居變身成北歐小居所
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【疫市筍盤】進駐港島區最靚名校網 堅道樓呎價只係1.5萬 仲平過大埔上車盤
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【搖錢樹】六年前買大澳居屋　首期僅4.3萬　當年人人睇淡　現賺過百萬
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市報告】九龍樓最重傷　德福花園上月勁跌價
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨
【樓市現象】西貢雙連村屋勁減780萬 內地客見筍盤即入市 代理：內地人開始出擊吸優質平貨