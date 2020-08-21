【全民檢測】9月1日全民自願檢測 料今天公布詳情

有關本港將推全民檢測新冠肺炎，政府抗疫專家小組成員、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受電台訪問指，全民檢測是要在找出隱型病患者，以截斷社區傳播，愈多人做檢測愈好，至少要有500萬至600萬人。而普通巿民無需要定期檢測，視乎從事行業是否屬高危，才需進行定期檢測。

他又指現時有2000多名醫護人員報名當值，包括他自己，他會抽出兩日空檔協助採樣。他指，採樣本醫護人員穿上N95的保護性足夠，他望能有4000至5000人參與。

此外，西醫工會會長楊超今早出席另一個電台節目時透露，全民自願檢測計劃將於9月1日開始，為期14日。到時會有專人為市民抽取兩個樣本，包括鼻腔及深喉兩個樣本。

相關文章：【新冠肺炎】獲中國首個專利 康希諾疫苗研發時間表

相關文章：【疫苗競賽】國藥新冠疫苗料年底上巿 每針幾多錢？

早前有報導指，政府將於全港18區設立採樣中心，而設立中心的場地，包括康文署轄下的體育館、社區會堂及學校等。市民先經預約系統登記，然後到採樣中心，到時會有專人為參與檢測市民採集鼻腔及深喉兩個樣本，樣本隨後會送到檢測機構化驗。

此外有傳媒亦報導，有消息指全民自願檢測完成之後，最快9月中會放寬社交距離措施。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

責任編輯：鄭靜珊