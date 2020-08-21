【港股開市】恒指早段回升近200點　美團績前續升近3％創新高

隔晚美股先跌後升，道指早段最多曾跌166點，最終收報27739點，升46點；標指收報3385點，升10點；納指收報11264點，升118點或1.1%。恒指昨日急跌近400點後，今早喘穩反彈高開215點，開報25007點，截至10時仍保持升近200點。

騰訊 （00700） 股價造好，升1.8%，高見518元。阿里巴巴（09988）績後偏軟，暫跌0.7%，連日急升的小米（01810）回吐0.4%，美團（03690）績前則保持強勢升近3%，曾高見244.6元創上市新高。京東 （09618） 升近3%，曾高見289.4元創新高。

除ATMX外，幾隻科技股走勢亦出現異動，5G設備股京信通信 （02342） 績後挫近8%。平安好醫生 （01833） 績後亦挫近8%。金蝶國際（00268）配股，股價低開5.2%，暫仍跌3.4%。

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