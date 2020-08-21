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【京東新高】京東升逾3%市值逼近9000億　阿里巴巴、平安好醫生績後偏軟

即市財經 10:06 2020/08/21

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京東股價升逾3%，市值逼近9000億元。

新經濟股今日個別發展，阿里巴巴 （09988） 績後逆市偏軟，曾下試250元，低見250.6元，最新報254.8元。相反，另一電商平台京東 （09618） 現升3.5%，報289.6元，市值逼近9000億元，創出新高。京東本周公布業績，上季經調整利潤增長66%，勝預期。

平安好醫生  （01833） 周四公布，上半年虧損收窄22.1%至2.1億元人幣，但股價現挫逾7%，報107.8元，盤中低見107.1元，創1個月低。

另外，美團 （03690） 績前造好，現升3.8%，報243.6元，盤中高見244.6元；騰訊 （00700） 升逾1.6%，報516.5元，成交額15.8億元；閱文 （00772） 現升近2.6%，報48.1元。

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編輯：吳敏芳

香港股票 閱文集團（00772） 騰訊控股（00700） 美團點評－W（03690） 新經濟 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 阿里巴巴

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