【限聚令延長】林鄭3時交代全民檢測詳情　港府擬9月中研放寬限聚令（第三版）

▲ 港府據報今公布全民檢測詳情，視乎結果9月中才放寬限聚令等社交距離要求。

香港新冠肺炎確診數目回落，繼周四錄18宗確診後，消息指今日新增約28宗確診個案，惟據悉港府未擬急於放寬限聚令等社交距離措施。《經濟日報》今日報道，港府最快今日公布全民檢測計劃詳情，並視乎全民檢測推出後評估，9月中才考慮是否可放寬限聚令等社交距離措施，短期有望放寬的措施或僅「晚市禁堂食」。

行政長官林鄭月娥下午3時會見傳媒，料交代全民檢測詳情。

港府現時的社交距離措施主要包括晚上6時至翌日清晨4時59分的「晚市禁堂食」、二人限聚令和強制口罩令，都再延長7日，現訂8月25日結束。

港府月初公布，展開自願性質的普及檢測措施，尋找新冠肺炎隱形患者。報道指，食物及衞生局在內多個港府部門，將於今日公布有關計劃詳情，暫定測試於9月1日開始。

當局會在社區會堂、大禮堂等地方設採樣中心，每中心將有至少1隊醫護團隊，分兩更工作，朝八晚八為市民抽取樣本檢測。

（第二版加入周五新冠肺炎確診消息；第三版更新林鄭月娥會見傳媒消息）

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編輯：麥德銘