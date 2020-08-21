【限聚令延長】林鄭3時交代全民檢測詳情　政府下周五向立法會交代抗疫工作（不斷更新）

▲ 港府據報今公布全民檢測詳情，視乎結果9月中才放寬限聚令等社交距離要求。

香港新冠肺炎確診數目回落，繼周四錄18宗確診後，消息指今日新增約28宗確診個案，惟據悉港府未擬急於放寬限聚令等社交距離措施。行政長官林鄭月娥下午3時會見傳媒，交代全民檢測詳情。她又指，政府下周五會向立法會交代抗疫工作。

【15：35】難保疫情會再次爆發，但香港將有更好的裝備，分別是：1）公私營檢測能力大幅加強；2）追蹤病毒能力加強；3）會改裝亞博成社會治療設施，可供長者、殘疾人士隔離。

【15：35】亞博旁的土地興建臨時醫院，提供800張病床，設負壓及相關設備，料需時四個月

【15：34】目前私營檢測機構數目達30多間，檢測費用料回落

【15：32】特定群組檢測會覆檢，例如安老院社群組；酒店員工、電梯維修工人、10萬前線公務員（如郵差）等亦包括在內。

【15：28】目前政府檢測能力每日為1萬到1.5萬個；私營化驗所每日可檢測數萬個。

【15：25】1000個自願檢測的人士中有2.5個人確診；另外高風險群組進行了35萬個檢測，當中僅0.02%確診；安老及殘疾院舍確診率 0.003%； 司機確診率 0.06%；街市從業員確診率0.02%

【15：24】政府已檢測超過120萬個個案

【15：24】未來一周開展自願檢測計劃；正與各受影響的業界相討方案，冀首階段可重新開放餐廳晚市、部份開放戲院、美容院、部份運動場所

【15：23】未來一周是關鍵時刻，要觀察現時已回落的確診個案是否已成趨勢

【15：18】對於有指因政府豁免部份人士來港而令第三波疫情爆發，她強調是為了香港經濟利益、確保香港物資等。

【15：10】林鄭月娥表示，新一波疫情發速急速，以本地個案為主，死亡數人數由7月初的單位數升至75宗，平均年鹷82歲，以長者為主，政府更重視安老院舍的傳播工作。

港府現時的社交距離措施主要包括晚上6時至翌日清晨4時59分的「晚市禁堂食」、二人限聚令和強制口罩令，都再延長7日，現訂8月25日結束。

港府月初公布，展開自願性質的普及檢測措施，尋找新冠肺炎隱形患者。當局會在社區會堂、大禮堂等地方設採樣中心，每中心將有至少1隊醫護團隊，分兩更工作，朝八晚八為市民抽取樣本檢測。

（第二版加入周五新冠肺炎確診消息；第三版更新林鄭月娥會見傳媒消息）

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編輯：麥德銘