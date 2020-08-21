【限聚令延長】林鄭：9月1推全民檢測 參與者須先網上預約（不斷更新）

▲ 港府據報今公布全民檢測詳情，視乎結果9月中才放寬限聚令等社交距離要求。

香港新冠肺炎確診數目回落，繼周四錄18宗確診後，消息指今日新增約28宗確診個案，港府表示，未來一周是關鍵時刻，要觀察現時已回落的確診情況是否已成趨勢，若疫情緩和，冀首階段可重新開放餐廳晚市、部份開放戲院、美容院、部份運動場所。行政長官林鄭月娥同時交代全民檢測詳情。她又指，政府下周五會向立法會交代抗疫工作。

【16：58】記者會完結

【16：57】疫苗價錢仍然波動，現時難以預期。

【16：56】林鄭表示，自己與管治團隊均會參與自願檢測計劃。

【16：55】採集樣本的組員包括就讀醫療相關學科學生，其與政府屬僱傭關係，保險由政府負責。

【16：49】中央承擔三大項目的經費，實驗室中的化驗工作、檢測的人員、藥劑等均由中央出資；香港則負責地點、物流、招聘人手協助等。過程不用招標因不涉及政府開支，亦不涉利益輸送。興建社會治療設施的情況亦一樣。

【16：45】兩成疫苗覆蓋保底是世衞標準，因要照顧其他落後地區，並非因為要節省金錢。

【16：39】已於7月與部份疫情穩定的國家就旅遊氣泡商討，惟疫情反覆，如之後疫情穩定會再恢復商討。

【16：34】放寬限制措施不是視乎自願檢測結果，但呼籲市民進行全民檢測，稱自願檢測結果會提供基礎進一步放寬社交距離措施

【16：29】自願檢測只屬一次性安排，不會持續進行，成本上亦不可行，再次鼓勵市民進行檢測

【16：18】有多少市民會參與普及社會檢測？林鄭指，現時難以預計，又批評有陰謀論抹黑計劃。對於有指市民需持健康碼才可進入公眾地方，林鄭指沒有考慮過此做法，形容做法是不設實際，又指「港康碼」是用來滿足出行需求。

【16：06】全面檢測計劃長7日，但可延長7日，現預期最長為14日。9月1日正式開始，會在社會採集樣本，6歲以下兒童及不適合檢測人士將不可參與。有意參加者須先在網上預約，輸入個人資料如電話、身份證號碼、姓名、姓別等，亦須選擇採樣地點、時段等。如結果呈陰性，市民會收到SMS通知，如呈陽性，衛生署會跟進，接患者到醫院隔離。個人資料及樣本會分開處理，個人資料及樣本不會送出境外。雖然計劃是自願，但政府仍希望社會踴躍參與。

【16：02】深圳市政府將協助落實兩個社會治療項目，對方會聘用合資格香港公司按香港要求興建社會治療設施，興建開支會由內地全數承擔，之後由醫管局營運。

【16：00】香港健康碼目的是為令合資格人可獲得出入境配額，健康碼只記錄出入境者個人資料，以及有效的核酸檢測結果。獲取香港健康碼後，申請人要自己申請粵康碼或澳康碼，強調無任何追踪功能；只有在申請人同意後，資料才會交給澳門及內地相關部門。

【15：57】就減低家庭傭工感染風險，入境處將加入申審批申請，目標將僱工逗留時間減少，下周內開始，傭工到僱主家中工作前會進行檢測

【15：49】現時未有有效疫苗，但各國已正競爭激爭疫苗。參考了外國做法，香港會雙管齊下，第一：參與WTO等國際組織獲取20%疫苗保底；第二：諮詢衛生署轄下小組後，向各地企業採購疫苗，現已向藥企獲取臨床數據加以分析，同時向中央提出請求，當中方疫苗面世，可給予香港支持。

【15：41】7月初中央已同意港澳內地居民往返內地，只要本港疫情受控，居民可透過健康碼往回內地。另外，理財通會儘快落實，疫情過後政府亦會重振會議業，政府落實第二輪就業計劃及其他抗疫計劃及推行新一輪抗疫防疫基金。

【15：35】難保疫情會再次爆發，但香港將有更好的裝備，分別是：1）公私營檢測能力大幅加強；2）追蹤病毒能力加強；3）會改裝亞博成社會治療設施，可供長者、殘疾人士隔離。

【15：35】亞博旁的土地興建臨時醫院，提供800張病床，設負壓及相關設備，料需時四個月

【15：34】目前私營檢測機構數目達30多間，檢測費用料回落

【15：32】特定群組檢測會覆檢，例如安老院社群組；酒店員工、電梯維修工人、10萬前線公務員（如郵差）等亦包括在內。

【15：28】目前政府檢測能力每日為1萬到1.5萬個；私營化驗所每日可檢測數萬個。

【15：25】1000個自願檢測的人士中有2.5個人確診；另外高風險群組進行了35萬個檢測，當中僅0.02%確診；安老及殘疾院舍確診率 0.003%； 司機確診率 0.06%；街市從業員確診率0.02%

【15：24】政府已檢測超過120萬個個案

【15：24】未來一周開展自願檢測計劃；正與各受影響的業界相討方案，若疫情緩和，冀首階段可重新開放餐廳晚市、部份開放戲院、美容院、部份運動場所

【15：23】未來一周是關鍵時刻，要觀察現時已回落的確診個案是否已成趨勢

【15：18】對於有指因政府豁免部份人士來港而令第三波疫情爆發，她強調是為了香港經濟利益、確保香港物資等。

【15：10】林鄭月娥表示，新一波疫情發速急速，以本地個案為主，死亡數人數由7月初的單位數升至75宗，平均年鹷82歲，以長者為主，政府更重視安老院舍的傳播工作。

港府現時的社交距離措施主要包括晚上6時至翌日清晨4時59分的「晚市禁堂食」、二人限聚令和強制口罩令，都再延長7日，現訂8月25日結束。

港府月初公布，展開自願性質的普及檢測措施，尋找新冠肺炎隱形患者。當局會在社區會堂、大禮堂等地方設採樣中心，每中心將有至少1隊醫護團隊，分兩更工作，朝八晚八為市民抽取樣本檢測。

（第二版加入周五新冠肺炎確診消息；第三版更新林鄭月娥會見傳媒消息）

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編輯：麥德銘