【一文業績】美蘭空港少賺71%不派息　一文看清企業業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月21日（周五）公布的重要企業營運數據/業績：

美蘭空港（00357）上半年純利按年減少71%至7961萬元，收入按年減少25.2%至6.08億元。不派息。

中期業績

港通控股（00032）上半年純利按年減少59.5%至1.8億元，派中期息6仙。

中期業績

魯大師（03601）上半年純利按年減少8.3%至4547萬元人民幣，收入按年減少2.3%至1.83億元人民幣。不派息。

中期業績

深圳高速公路（00548）上半年純利大減97.22%至4392.3萬元人幣，收入按年減少37.7%至16.8億元人幣。不派息。

中期業績

海通國際（00665）上半年純利按年減少50%至5.2億元，收入按年減少14%至35.2億元。派中期息4.4港仙。

中期業績

仁恒實業（03628）上半年純利按年減少17.1%至157.1萬元，收益按年較少13.5%至3561.8萬元。不派息。

中期業績

美團點評（03690）上半年收入按年升8.9%至247.2億元（人民幣，下同），經調整溢利錄27.2億元。

中期業績

連達科技（00889）上半年轉虧662.8萬元，收入按年減少26%至1.09億元。

中期業績

福耀玻璃（03606）上半年純利按年減少36%至9.64億元，收入按年減少21.06%至81.21元。不派息。

中期業績

中航科工 （02357） 上半年收入按年增11%至202億元人民幣，純利按年升16%至7.4億元，不派息。

中期業績

中國建築國際 （03311） 上半年多賺1.3%至29億元，派中期息17仙，按年增6.3%。期內，營業額按年升1.7%至280億元。

【基建股】中國建築半年多賺1.3% 中期息增逾6%至17仙

龍光集團 （03380） 中期純利61.58億元人民幣，按年增加兩成，核心溢利約53.34億元人民幣，按年升18.3%，分派中期息每股43仙，按年增派約13%。期內，龍光集團經營收入按年升15%至310.35億元人民幣。

【業績】龍光集團中期純利按年增2成 增派中期息至43仙

合生創展 （00754） 上半年營業額為107.37億元，按年升48.7%，純利51.02億元，按年增92.2%，派中期息每股60仙。

中期業績

SOHO中國 （00410） 截至6月底止半年，股東應佔溢利2.04億元人民幣，按年下跌63.9%，若剔除投資物業的稅後評估增值影響，淨利潤按年增長約39%。每股盈利0.04元，不派中期息。

【業績】SOHO中國半年少賺近64% 不派中期息

雅居樂 （03383） 上半年純利升1%至51.27億元人民幣，核心淨利潤升35.6%至65.18億元人民幣，派中期息50仙，按年減16.7%。期內，營業額為335.27億元人民幣，按年升23.7%。

雅居樂升逾3%半年核心利潤升36% 中期息減17%至50仙

海豐國際 （01308） 上半年收入按年0.4%至7.4億美元，利潤增9.9%至1.2億美元，派中期息22港仙。

銀城國際 （01902） 公布，截至6月30日止半年，溢利按年增加14倍至1.02億元，收入按年增加21.8%至45.5億元。

中期業績

華檢醫療 （01931） 公布，截至6月30日止半年，溢利按年大幅下降87.8%，收入按年增長7.5%至9.8億元。不派中期股息。

中期業績

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