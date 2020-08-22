【一文業績】中國中藥半年少賺15%　一文看清企業業績

今日多間公司公布中期業績，本網整理重要的上市公司業績資訊，以一文形式作報道，綜合資訊以助投資者快速掌握公司業績，部署業績期策略，以下為8月21日（周五）公布的重要企業營運數據/業績：

中國中藥 （00570） 公佈，上半年營業額按年跌4.1%至66.55億元（人民幣，下同），純利按年跌15%至7.32億元，不派中期息。

中期業績

鑫苑服務 （01895） 公佈，半年收入按年升10.5%至約2.6億元（人民幣，下同），純利按年大增1.68倍至約5,530萬元。

中期業績

開拓藥業 （09939） 公佈，半年虧損由去年同期的9851萬元擴大至1.95億元（人民幣，下同），研發成本按年增加66%至1.48億元。

中期業績

21世紀教育 （01598） 公佈，上半年收入按年跌2.6%至1.16億元（人民幣，下同），利潤按年跌27%至3,668萬元。

中期業績

華潤水泥 （01313） 公佈，上半年營業額按年跌3%至168.84億元，純利按年增加11%至41.9億元，中期息按年增加5.8%至0.275元。

中期業績

康希諾 （06185） 公佈，上半年經營虧損由去年同期的8855萬元（人民幣，下同）擴大至1.23億元；期內虧損及綜合虧損總額則由去年同期的6968萬元擴大至1億元，每股虧損0.46元。

中期業績

眾安集團 （00672） 合同銷售金額約為73.1億元人民幣，比2019年同期大幅增長約45.2%，期內純利跌7.5%至3.1億元

中期業績

萬科海外 （01036） 純利跌29.5%至5485萬元。

中期業績

天津港 （03382） 上半年賺少2%至3.8億元人民幣

中期業績

東江集團 （02283） 純利跌63.8%至4135.7萬元，中期息削六成至每股2仙。

中期業績

途屹控股 （01701） 盈轉虧，虧損1385.3萬人民幣。

中期業績

新城發展 （01030） 純利增23.6%至32億人民幣。

中期業績

諾誠健華 （09969） 虧損擴大26.7%至4.1億元人民幣，研發成本增1.4倍至2.3億元人民幣。

中期業績

福壽園 （01448） 收益減少約19.5%，純利減少約16.6%至2.5億元，派中期股息每股3.28港仙。

中期業績

通天酒業 （00389） 上半年盈轉虧，虧損7088萬元人民幣。

中期業績

東方海外 （00316） 賺少26%至1億美元。

中期業績

新東方在綫 （01797） 公布截至5月31日止年度業績，全年虧損擴大17.7倍至7.4億人民幣。

中期業績

彩星集團 （00635） 上半年盈轉虧，蝕2.6億元，但維持派中期息每股1.5仙

中期業績

深圳國際 （00152） 受疫情期間高速公路免費政策影響，純利暴跌97.2%至4392萬元人民幣，不派息。

中期業績

卡撒天嬌 （02223） 盈轉虧蝕216.9萬元，不派中期息。

中期業績

樂遊科技 （01089） 上半年盈轉虧，蝕578.8萬元（美元，下同），去年同期則錄得盈利928.8萬元，不派息。期內，收入按年跌14.2%至9069.2萬元，其中，遊戲開發及發行收入按年跌18.9%至7408.4萬元。

【遊戲股】樂遊科技半年轉蝕578萬美元 惟《Warframe》註冊用戶升15%

鳳凰衛視 （02008） 上半年蝕9.4億元，當中包括互聯網媒體投資公平值虧損5.3億元，虧損按年擴大3.6倍。

中期業績

彩星玩具 （00869） 上半年虧損擴大1.6倍至5263.8億元。

中期業績

原生態牧業 （01431） 多賺2.7倍，上半年純利為1.2億元人民幣

中期業績

中聯重科 （01157） 公布截至今年6月底中期業績，收入288.27億元（人民幣，下同），按年升29.49%，純利40.25億元，按年升55.71%。每股盈利0.54元，中期息0.21元。

【業績】受惠「兩新一重」及機械更新 中聯重科半年多賺55.71%

恒投證券 （01476） 半年收入及其他收益淨額16.1億元人民幣，跌26.6%，純利1.39億元，跌76.5%。

中期業績

渝太地產 （00075） 半年收入跌5%至2488.3萬元，虧損4613.9萬元。

中期業績

粵海廣南 （01203） 半年純利增41.5%至4661萬元，收入跌4%至11.3億元，中期息1仙。

中期業績

華興資本 （01911） 半年純利大增1.3倍至4.1億元人民幣，總收入及淨投資收益增48.7%至11.7億元。

中期業績

天虹紡織 （02678） 半年收入跌19.4%至82.1億元人民幣，純利跌97.8%至1048萬元人民幣，不派中期息。

中期業績

海螺水泥 （00914） 半年收入增3.3%至740億元，純利增5.3%至160.9億元。不派中期息。

中期業績

華晨中國 （01114） 純利增長25.2%至40.45億元人民幣。華晨中國同時維持普通股每股股息0.11港元，惟特別股息則由0.74港元減至0.3港元。

中期業績

人保 （01339） 上半年賺少18.6%至126.1億元（人民幣，下同），主要因今年缺少稅務補貼。集團宣布派中期息每10股0.36元，去年同期未有派息。人保財險上半年綜合成本率為97.3%，較去年同期下降0.3個百分點。

以業務計，上半年人保財險總保費收入2,463億元，增長4.4%；人保壽險淨利潤38.1億元，按年增長23.6%；半年新業務價值40.8億元，較去年同期增長19.3%。人保健康半年新業務價值4.8億元，增長41.6%。

中期業績

飛達控股 （01100） 上半年虧損280萬元，盈轉虧，持續經營業務收入4.3億元，按年跌17.3%。

中期業績

美蘭空港 （00357） 上半年純利按年減少71%至7961萬元，收入按年減少25.2%至6.08億元。不派息。

中期業績

港通控股 （00032） 上半年純利按年減少59.5%至1.8億元，派中期息6仙。

中期業績

魯大師 （03601） 上半年純利按年減少8.3%至4547萬元人民幣，收入按年減少2.3%至1.83億元人民幣。不派息。

中期業績

深圳高速公路 （00548） 上半年純利大減97.22%至4392.3萬元人幣，收入按年減少37.7%至16.8億元人幣。不派息。

中期業績

海通國際 （00665） 上半年純利按年減少50%至5.2億元，收入按年減少14%至35.2億元。派中期息4.4港仙。

中期業績

仁恒實業 （03628） 上半年純利按年減少17.1%至157.1萬元，收益按年較少13.5%至3561.8萬元。不派息。

中期業績

美團點評 （03690） 上半年收入按年升8.9%至247.2億元（人民幣，下同），經調整溢利錄27.2億元。

中期業績

連達科技 （00889） 上半年轉虧662.8萬元，收入按年減少26%至1.09億元。

中期業績

福耀玻璃 （03606） 上半年純利按年減少36%至9.64億元，收入按年減少21.06%至81.21元。不派息。

中期業績

中航科工 （02357） 上半年收入按年增11%至202億元人民幣，純利按年升16%至7.4億元，不派息。

中期業績

中國建築國際 （03311） 上半年多賺1.3%至29億元，派中期息17仙，按年增6.3%。期內，營業額按年升1.7%至280億元。

【基建股】中國建築半年多賺1.3% 中期息增逾6%至17仙

龍光集團 （03380） 中期純利61.58億元人民幣，按年增加兩成，核心溢利約53.34億元人民幣，按年升18.3%，分派中期息每股43仙，按年增派約13%。期內，龍光集團經營收入按年升15%至310.35億元人民幣。

【業績】龍光集團中期純利按年增2成 增派中期息至43仙

合生創展 （00754） 上半年營業額為107.37億元，按年升48.7%，純利51.02億元，按年增92.2%，派中期息每股60仙。

中期業績

SOHO中國 （00410） 截至6月底止半年，股東應佔溢利2.04億元人民幣，按年下跌63.9%，若剔除投資物業的稅後評估增值影響，淨利潤按年增長約39%。每股盈利0.04元，不派中期息。

【業績】SOHO中國半年少賺近64% 不派中期息

雅居樂 （03383） 上半年純利升1%至51.27億元人民幣，核心淨利潤升35.6%至65.18億元人民幣，派中期息50仙，按年減16.7%。期內，營業額為335.27億元人民幣，按年升23.7%。

雅居樂升逾3%半年核心利潤升36% 中期息減17%至50仙

海豐國際 （01308） 上半年收入按年0.4%至7.4億美元，利潤增9.9%至1.2億美元，派中期息22港仙。

銀城國際 （01902） 公布，截至6月30日止半年，溢利按年增加14倍至1.02億元，收入按年增加21.8%至45.5億元。

中期業績

華檢醫療 （01931） 公布，截至6月30日止半年，溢利按年大幅下降87.8%，收入按年增長7.5%至9.8億元。不派中期股息。

中期業績

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