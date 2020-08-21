【港股市況】恒生指數高開215點　阿里巴巴績後跌逾1%、美團點評績前升逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

白宮首席經濟顧問庫德洛預期美國第3季和第4季經濟增長可達20%，道指升46點。恒生指數高開215點，開報25007點。阿里巴巴 （09988） 績後跌逾1%；美團點評 （03690） 績前升逾2%。

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即市走勢︰

【09：35】平安好醫生 （01833） 績後挫半成，低見110.2元。平安好醫生上半年虧損收窄22.1%至2.1億元人民幣。

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【09：32】港股早段升幅略為收窄，恒生指數升近135點，報24926點。

【09：30】小米 （01810） 連升第8日股價再破頂，小米股價升2%，破頂高見18.58元。

【09：28】神州租車 （00699） 高開2.7%，開報2.67元，此前澄清並無與MBK就任何私有化交易進行商討。

【09：27】金蝶國際配股，股價低開5.2%，開報18.28元，成交1482.5萬元。

【09：20】恒生指數高開215點，開報25007點。阿里巴巴 （09988） 績後跌近1.3%，開報251.8元，美團點評 （03690） 績前升2.2%，開報239.8元。

【09：16】人民幣中間價報6.9107，上調167點子。

【09：13】即月期指開報24900點，升222點。

【09：07】人行將進行1500億元人民幣7天期逆回購，500億元人民幣14天期逆回購，淨投放500億元人民幣。

【08：43】阿里巴巴 （09988） 美股跌1.1%，收報257.97美元。阿里巴巴上季收入按年升34%至1537.5億元人民幣，Non-GAAP（非公認會計準則）盈利按年升28%至394.7億元人民幣，勝預期。

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【08：35】恒指黑期升約163點，報24932點。道指期貨升105點，報27774點。

【08：22】美國白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）對經濟看法仍然樂觀。庫德洛預期，美國第3季及第4季的經濟增長，將達到20%或更高。

庫德洛︰美國今明兩季經濟料增長20%或更高

【07：55】金蝶國際 （00268） 宣布配股，金蝶國際公布，配售1.33億新股，配售股份數目佔經擴大已發行股本約3.85%。配售價每股17.82元，相當於上日收市價19.28元折讓7.6%。

【配股潮】金蝶國際折讓7.6%配股 淨籌23.53億元

【07：45】神州租車 （00699） 發澄清公告，注意到媒體報導提及公司擬私有化的談判已由私募基金安博凱（MBK Partners）進行協調，而MBK目前正與北京汽車集團有限公司就此進行商討。神州租車澄清，公司並無與MBK就任何私有化交易進行商討。

神州租車︰並無與私募基金MBK就任何私有化交易進行商討

安博凱牽頭財團傳向神州租車提私有化 每股作價料至少3.1元

【07：30】道指早段最多曾跌166點，其後反覆回穩，收報27739點，升46點；標指收報3385點，升10點；納指收報11264點，升118點或1.1%。

港股ADR收報24916點，升124點或0.5%。恒指夜期收市升174點，收報24852點，高水61點。

道指升46點港股ADR升124點 紐約期金跌1.2%

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責任編輯︰梁浩碩